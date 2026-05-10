UE.- Nota a la agenda gráfica

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 10 de mayo de 2026:

-- En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece declaraciones a los medios sobre la liberación del activista español de origen palestino Saif Abukeshek.

-- En Madrid, concentración en apoyo de la flotilla y del pueblo gazatí.

Así mismo, rogamos a los abonados que anulen estos temas en la agenda gráfica de este 10 de mayo de 2026:

-- En Madrid, FEMEN convoca medios con motivo de su acción junto a mujeres supervivientes del cáncer de mama.

-- En Madrid, concentración por la libertad de MªJosé Baños.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/