Pradales ve a Iberdrola pieza clave del renacer industrial y pide incentivar la inversión en redes

El Lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (d), presiden la celebración del 125 aniversario de la fundación de la compañía energética, a 19 de mayo de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). El acto in - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado, en el 125 aniversario de Iberdrola, que la compañía es un "actor y pieza clave" para acometer el nuevo "renacer industrial y tecnológico vasco y europeo", y coincide con la empresa en la apuesta por un marco regulatorio estatal que "incentive la inversión en redes eléctricas y aproveche las herramientas económicas y fiscales que ofrece la UE".

Pradales ha participado este martes en la Torre Iberdrola en Bilbao en el acto del 125 aniversario de la compañía, que ha contado con su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, y que ha aprovechado para agradecer a Iberdrola su apuesta por la tierra vasca y que ponga "toda la carne en el asador" para impulsar la descarbonización y la transición energética vasca.

En su intervención, el lehendakari ha recordado al que fuera consejero delegado de la empresa, José Ignacio Berroeta, que "aportó muchísimo a Iberdrola y a Euskadi" y llevó "con éxito el timón de la compañía", además de encarnar "a la perfección" características de la propia empresa y del modelo económico vasco como arraigo y crecimiento; excelencia e innovación; internacionalización; colaboración público-privada; y compromiso con la sociedad.

Imanol Pradales ha destacado, en este sentido, la necesidad de seguir generando riqueza a través del trabajo, el esfuerzo y la inversión productiva de forma sostenible para garantizar el bienestar, un objetivo que, según ha subrayado, está establecido en los estatutos de Iberdrola bajo la denominación de 'dividendo social'.

Pradales, que ha recordado que Iberdrola nació coincidiendo con la última ocasión de la que "se tiene constancia en la que los arrantzales vascos de Orio cazaban la última ballena frente a la costa vasca", ha destacado que la empresa es "hija de la primera industrialización vasca con epicentro en Bilbao y su entorno, de 'montes de hierro' en Triano, altos hornos en Bolueta y Baracaldo, y decenas de astilleros que salpicaban ambas márgenes de la ría".

"Efervescencia económica y financiera que exigía contar con energía y electricidad suficientes para impulsar la revolución industrial", ha precisado.

IBERDROLA, "NUEVO RENACER INDUSTRIAL"

El lehendakari ha afirmado que Iberdrola, 125 años después, es "un actor y una pieza clave para acometer el nuevo renacer industrial y tecnológico, vasco y europeo", que vuelven a demandar "energía suficiente, segura y competitiva", ya que, de ello, dependerá "en gran medida" el progreso y porvenir.

En este sentido, ha señalado que este martes es un día para la celebración, pero también para poner en valor el modelo de colaboración público-privada, que en Euskadi es "un activo diferencial".

Pradales ha subrayado que Iberdrola participa en todas y cada una de las iniciativas transformadoras que Euskadi ha puesto en marcha para impulsar la descarbonización y la transición energética vasca. "Lo hacéis no para cumplir el expediente, sino poniendo toda la carne en el asador", ha apuntado.

En concreto, el lehendakari ha citado, como ejemplos, el nuevo parque eólico de Labraza, el parque fotovoltaico de Armiñón, la participación en Basquevolt o el Clúster Cero Emisiones, 'Grid4Industry', el proyecto del Plan Industrial para ser referentes en la electrificación, o el reciente acuerdo para ampliar y modernizar la red eléctrica de distribución.

Además, Pradales ha destacado que coinciden con Iberdrola en la apuesta por un marco regulatorio estatal que, además de "seguro", "incentive la inversión en redes eléctricas, y aproveche las herramientas económicas y fiscales que ya ofrece el propio marco de la UE".

"Nos jugamos el presente y el futuro de nuestro empleo y actividad industriales, y la posibilidad de atraer nuevos proyectos transformadores a Euskadi. En los últimos meses se ha hablado mucho de la necesidad de atraer grandes empresas extranjeras en Euskadi. Estamos afrontando este desafío, trabajando y priorizando la inversión del tipo 'greenfield'", ha explicado.

No obstante, ha señalado que no pueden olvidarse de "cuidar a los grandes referentes" que hay "en casa, generando condiciones de entorno atractivas para que sigan creciendo". En este sentido, ha apuntado que Iberdrola es hoy la segunda compañía eléctrica del mundo, "una empresa vasca global con sede en Bilbao y una capitalización de más de 135.000 millones de euros".

"Cuando oigo determinados discursos que rayan la demagogia, me pregunto: ¿se han parado a pensar cómo sería hoy Euskadi sin empresas tractoras como Iberdrola?, ¿han cuantificado lo que aportan en términos de creación de riqueza, empleo cualificado, tracción de proveedores locales, proyección internacional o generación de recursos fiscales para prestar políticas públicas?", se ha preguntado.

Imanol Pradales ha indicado que se trata de un "compromiso de doble vía", por lo tanto, también de las empresas con el entorno social en el que desarrollan su actividad.

Al respecto, ha afirmado que es "de justicia" reconocer y agradecer "hoy y aquí" la apuesta de Iberdrola "por la tierra vasca que la vio nacer" y también "la interlocución permanente y constructiva que mantenemos con un empresario vasco de carácter y acción -si bien nacido en Salamanca- quien durante los 20 últimos años ha presidido y liderado con maestría este proyecto, Ignacio Sánchez Galán".

"Ignacio, el futuro nos depara retos de enorme magnitud, pero también oportunidades de la misma dimensión que debemos aprovechar inteligentemente. No tengo duda de que lo haremos juntos. Y que será beneficioso para el futuro de Iberdrola y para el progreso de Euskadi. Porque juntos somos mucho más fuertes", ha dicho a Ignacio Sánchez Galán, al que ha deseado que la empresa siga creciendo "bien y rápido".