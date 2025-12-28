UE.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 28 de diciembre

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Europa se pone en alerta ante la embestida estratégica de EE UU"

-- "El B9 de Badalona, historia de algo más que un desalojo"

EL MUNDO

-- "Trump acelera en su choque de civilizaciones contra la UE"

-- "España pierde fuelle y cierra 2025 al margen del núcleo de decisión de la Unión Europea"

ABC

-- "Maduro trata de negociar con Trump un retiro dorado"

-- "El rechazo del TC a levantar la inhabilitación de Junqueras frena la vuelta de Puigdemont"

LA RAZÓN

-- "Emiliano García-Page: 'El PSOE debe ser de la gente, no de sus líderes'"

-- "La burocracia y los costes esquilman el bolsillo de los autónomos"

LA VANGUARDIA

-- "Catalunya ingresará más por el IVA de las pymes con la nueva financiación"

-- "Cuatro de los seis miembros de una familia de València desaparecen tras hundirse un barco turístico"

EL PERIÓDICO

-- "Los ocho grandes desafíos del área metropolitana"

-- "Juan Carlos Rodríguez Ibarrra, expresidente extremeño: 'A Extremadura no le interesan unas segundas elecciones y al PSOE, menos'"