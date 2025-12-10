UE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 10 de diciembre

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- ""El acusado o una persona de su entorno entregó el correo""

-- "El redactor de los protocolos de las residencias alertó de que eran discriminatorios"

EL MUNDO

-- "El fiscal general condenado con pruebas "sólidas, coherentes y concluyentes"

-- "El desastre de la gestión del 'caso Salazar' cuestiona el rol de Montero en Ferraz"

ABC

-- "García Ortiz "quebrantó sin justificación el deber de reserva""

-- "Cerdán y Salazar impulsaron la purga de feministas en el PSOE"

LA RAZÓN

-- "Condena al fiscal general: el TS apunta a un borrado coordinado con Moncloa"

-- "La presión fiscal en España crece el triple que la media de la OCDE"

LA VANGUARDIA

-- "La epidemia de gripe acelera y ya es la peor en 15 años"

-- "El Supremo dice que el fiscal "o su entorno" filtraron el correo"

EL PERIÓDICO

-- "El TS establece que el fiscal "respondió a una noticia falsa con un delito""

-- "El Govern agiliza las ayudas al sector porcino declarando la emergencia"