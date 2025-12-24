UE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 24 de diciembre

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PP deja claro que quiere un Gobierno de derechas con Vox"

-- "Las pensiones más bajas subirán entre el 7% y el 11,4% en 2026"

EL MUNDO

-- "Los críticos del PSOE agitan ya "avisperos en todas partes""

-- "Dos mil 'sin techo' desbordan Barcelona en Nochebuena"

ABC

-- "El Tribunal de Cuentas investiga pagos sin justificar por 21,7 millones en Cooperación"

-- "La nueva ministra portavoz se estrena en modo electoral"

LA RAZÓN

-- "Históricos y dirigentes del PSOE activan la operación para echar a Sánchez"

-- "Vladimir Putin se ceba una vez más con el sector energético ucraniano"

LA VANGUARDIA

-- "Illa prevé un pacto con ERC en enero para concretar la nueva financiación"

-- "Trump quiere su "flota dorada""

EL PERIÓDICO

-- "Sánchez firma el peor otoño legislativo de los últimos 25 años"

-- "Acuerdo humanitario en Badalona"