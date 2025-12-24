UE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 24 de diciembre

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El PP deja claro que quiere un Gobierno de derechas con Vox"
-- "Las pensiones más bajas subirán entre el 7% y el 11,4% en 2026"
EL MUNDO
-- "Los críticos del PSOE agitan ya "avisperos en todas partes""
-- "Dos mil 'sin techo' desbordan Barcelona en Nochebuena"
ABC
-- "El Tribunal de Cuentas investiga pagos sin justificar por 21,7 millones en Cooperación"
-- "La nueva ministra portavoz se estrena en modo electoral"
LA RAZÓN
-- "Históricos y dirigentes del PSOE activan la operación para echar a Sánchez"
-- "Vladimir Putin se ceba una vez más con el sector energético ucraniano"
LA VANGUARDIA
-- "Illa prevé un pacto con ERC en enero para concretar la nueva financiación"
-- "Trump quiere su "flota dorada""
EL PERIÓDICO
-- "Sánchez firma el peor otoño legislativo de los últimos 25 años"
-- "Acuerdo humanitario en Badalona"