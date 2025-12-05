UE.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 5 de diciembre

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El hospital de Torrejón ordenó reutilizar material de un solo uso"
-- "España renuncia a ir a Eurovisión tras la admisión de Israel"
EL MUNDO
-- ""La transición será ordenada y Venezuela será la envidia del planeta""
-- "Mujeres del PSOE se rebelan contra Ferraz por Salazar"
ABC
-- "El 'Pollo' Carvajal revela un sistema digital chavista para manipular elecciones en todo el mundo"
-- ""¿Del caso Salazar tampoco se enteró Sánchez?""
LA RAZÓN
-- "Las víctimas del exasesor de Sánchez se elevan ya a cuatro"
-- "Nuevo aval del presidente al plan de Rabat en el Sáhara a cambio de nada"
LA VANGUARDIA
-- "El PSOE pacta con PP y Junts subir las penas a los multirreincidentes"
-- "La UE aclara que España no necesita su permiso para sacrificar a los jabalíes"
EL PERIÓDICO
-- "Empieza la batalla extremeña"
-- "La UE circunscribe la zona de peste porcina a 91 municipios"