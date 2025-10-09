Sidikou (ex G-5 Sahel) insta a la UE a no irse de la región y recuerda que chinos y rusos "siempre" han estado ahí

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex representante de la Unión Africana ante el Sahel y ex secretario permanente del G-5 Sahel, Maman Sidikou, ha instado a la Unión Europea (UE) a no irse de la región por el hecho de que "vengan" los chinos y los rusos, ya que estas potencias siempre han estado ahí.

Así lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación antes de la jornada de seguridad '#Áfricaesnoticia: Diálogos sobre la nueva geopolítica del Sahel' que ha tenido lugar en la sede de Casa África y donde se ha abordado la situación de esta zona, la más afectada en África por la inestabilidad y el avance del extremismo violento en los últimos años.

En este sentido, Sidikou indicó que le preocupa la "ruptura" entre el Sahel y Europa. "A la gente le gusta mucho hablar de Rusia --observó--. Yo no hablo tanto de Rusia porque la primera frontera con Europa es España, es esta parte, y la pérdida de asociación fuerte no es buena para Europa ni para África. Entonces habrá que hacer algo".

Cuestionado sobre qué debería hacer la UE, Sidikou incidió en "no irse", agregado marcharse porque vienen los rusos o porque vienen los chinos sería un error. "No se puede decir que los otros no puedan venir [al Sahel], el problema es por qué vienen tan fácilmente. Es una cuestión que Europa Occidental se tiene que preguntar", expuso.

Mientras, en cuanto a la petición de una inmigración africana regularizada en Europa, entendió que mientras la UE no se preocupe de las causas reales por las que la gente se quiere ir de sus países "no podrá arreglar este problema".

"Podrá arreglarlo un poquitín --señaló-- pero no arreglarlo", para hacer especial hincapié en que si no hay empleo, educación o porvenir, los africanos de estos países llegarán a España o morirán en el mar intentándolo.

Finalmente, Sidikou se refirió a la pobreza y el hambre en el Sahel como una de las principales preocupaciones de la zona junto a la ruptura entre la zona y Europa.

DIÁLOGOS SOBRE LA NUEVA GEOPOLÍTICA DEL SAHEL

Por su parte, Casa África ha organizado este jueves la jornada de seguridad '#Áfricaesnoticia: Diálogos sobre la nueva geopolítica del Sahel' en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, una cita que ha tildado de clave para analizar la transformación geopolítica y los desafíos de seguridad en la región.

El evento ha contado con la participación de destacados expertos y representantes institucionales y se han abordado temas como la evolución de los conflictos, la cooperación internacional y el papel de España y del resto de actores globales en la zona.

En el mismo han intervenido también el director general de Casa África, José Segura Clavell; el coronel Jesús Díez Alcalde, del Estado Mayor de la Defensa; y el teniente coronel Francisco José Parellada, del Mando Aéreo de Canarias.