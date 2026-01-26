Sumar pide a la ONU y la UE tome medidas contra Trump por la actuación de la Patrulla Fronteriza: "Esto es fascismo"

Archivo - La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 24 de junio de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que Naciones Unidas y la Unión Europa deberían estudiar acciones contra el Gobierno estadounidense presidido por Donald Trump por "vulneración continua de los derechos humanos en el país".

Así lo ha demandado en rueda de prensa este lunes en Madrid tras la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza durante las protestas este sábado contra una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

Hernández ha exclamado que con la administración norteamericana hay personas que están siendo asesinadas por "fuerzas paramilitares trampistas en apenas veinte días".

"Lo que vemos en las calles estadounidenses es que se está normalizando la violencia institucional; se está persiguiendo a comunidades enteras, se están vulnerando derechos fundamentales y esto solo tiene un nombre, fascismo", ha criticado.