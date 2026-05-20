La UIB impulsa un ciclo de seminarios web sobre residuos y economía circular en las islas de la UE

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos internacionales compartirán experiencias y estrategias para avanzar hacia modelos más sostenibles en los territorios insulares europeos en el marco del nuevo ciclo de seminarios web que del 22 de mayo al 8 de junio organiza la Cátedra de Insularidad de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Según ha informado la institución universitaria en un comunicado, el nuevo ciclo de seminarios se titula 'Residuos y Economía Circular en las Islas de la Unión Europea' y busca analizar analizar, desde una perspectiva comparada e interdisciplinaria, los retos y las oportunidades principales que plantea la gestión de los residuos y la transición hacia modelos de economía circular en los territorios insulares europeos.

A través de diferentes ponencias y experiencias, el ciclo ofrecerá un espacio de reflexión sobre las dificultades estructurales, las iniciativas en marcha y las posibilidades de transformación asociadas a la gestión de los residuos y a la economía circular en islas de la Unión Europea.

Entre los objetivos principales figuran analizar las especificidades de la gestión de los residuos en territorios insulares europeos, examinar el papel de la economía circular como marco para avanzar hacia modelos más sostenibles de uso de los recursos y favorecer el intercambio de conocimiento entre expertos y casos de estudio vinculados a la sostenibilidad insular.

El ciclo se estructura en cuatro sesiones en línea, que abordarán varias dimensiones relacionadas con la prevención y gestión de los residuos, la circularidad de los recursos y las políticas ambientales aplicadas en los territorios insulares.

En concreto, el 22 de mayo el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ofrecerá el seminario 'Baleares circulares. Visión y futuro', mientras que el 29 de mayo, la doctora Chloë Francomme, de isla Reunión, ofrecerá la conferencia 'Midiendo la circularidad en las islas'.

Para el próximo 5 de junio se prevé la conferencia '¿Es Mallorca circular? Historia del residuo cero', a cargo del presidente de honor de la Fundación para la Economía Circular, Ángel Fernández.

El ciclo finaliza el 8 de junio con las presentaciones 'Inteligencia artificial y herramientas digitales para la economía circular en las islas: de los datos a la toma de decisiones', por Nikolaos Ploskas, del departamento de Ingeniería Eléctrica e informática, Universidad de Macedonia Occidental; e 'Islas circulares en práctica: prevención inteligente de residuos y soluciones innovadoras de recuperación', a cargo Amar Djedaoun, de Malta.