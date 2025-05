Varios socios insisten en sus dudas sobre oficialidad del catalán a su llegada a la reunión y ven prematuro votar

Solo Dinamarca y Eslovenia adelantan que no se interpondrán pero la cuestión requiere unanimidad

BRUSELAS, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Varios Estados miembro como Suecia, Finlandia o Austria han expresado sus dudas respecto a la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE, tal y como ha pedido España, y han confiado en que finalmente no sea sometida a votación durante el consejo de Asuntos Generales de este martes. Solo Dinamarca y Eslovenia han adelantado que, si hay votación, no se opondrán.

El asunto aparece como punto para adopción a pesar de que, según han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press, persisten las dudas legales del servicio legal del Consejo y de varios socios que, no obstante, son conscientes de que el Gobierno español está "gastando mucho capital político" para lograr esta reforma.

"Realmente espero que no tengamos que votar hoy", ha afirmado el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, a su llegada a la reunión en Bruselas. Asimismo, ha advertido de que "todavía hay algunas preocupaciones que también han suscitado preocupación a los servicios jurídicos del Consejo". "Creo que es algo que tenemos que tomarnos muy en serio", ha incidido.

Aunque ha destacado que "la diversidad lingüística es importante" y que Finlandia "siempre" se ha mostrado constructiva al respecto para seguir debatiendo, ha insistido en que ve prematura una votación este martes. "Espero de verdad que no tengamos que votar porque no creo que el tema esté maduro todavía para votar", ha remachado.

Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos sueca, Jessica Rosencrantz, ha asegurado que comprende plenamente que "la cuestión es muy importante para España" y ha recordado que Suecia ha sido uno de los países que ha planteado dudas al respecto.

Dado que es la primera vez que la petición española se debate a nivel ministerial, ha añadido, "escucharé lo que tienen que decir otros países" dado que hace falta unanimidad. Rosencrantz no ha querido adelantar el sentido del voto de su país a la espera de que se produzca el debate y de ver cómo lo gestiona la presidencia de turno, que ostenta Polonia.

AÚN QUEDAN DUDAS LEGALES Y SOBRE EL COSTE

También la ministra de Asuntos Europeos austríaca, Claudia Plakolm, ha reconocido que "todavía quedan algunas dudas abiertas sobre cuestiones legales y también sobre el coste". En este sentido, ha emplazado a ver en base a las "respuestas que se pongan sobre la mesa" si finalmente se produce una votación.

Igualmente, la secretaria de Estado para Europa de Croacia, Andreja Metelko-Zgombic, ha pedido esperar a ver cómo se desarrolla el debate de los ministros, que confía que sea "fructífero" y en el que espera "conocer más detalles sobre las implicaciones legales y financieras" de la propuesta española.

"Realmente vemos y apreciamos los esfuerzos que el Gobierno español está invirtiendo en este tema, que es muy serio y también tiene implicaciones legales, y creo que lo mejor sería que lo estudiáramos muy de cerca", ha apuntado.

"Es la primera vez que se decide algo realmente a nivel de ministros en el Consejo de Asuntos Generales, así que permítanme disfrutar del momento y les responderé después de la reunión", ha señalado, por su parte, el ministro de Asuntos Europeos de Hungría, János Bóka.

Por su lado, la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, que ha recordado el "apoyo sistemático" de su país a la petición del Gobierno, ha destacado que comprende "la importancia de esta cuestión para España", aunque ha añadido que "también es de suma importancia que todos los Estados miembro estén de acuerdo" y que esta situación "no cree un precedente".

También se ha mostrado comprensivo con las tesis españolas el secretario de Estado para Europa francés, Benjamin Haddad, quien ha defendido la necesidad del "consenso" y que de que todo se haga respetando los tratados. "Estamos trabajando junto con nuestros amigos españoles y por supuesto respeto la importancia que tiene para ellos", ha agregado.

LA VOTACIÓN SIGUE PREVISTA

Así las cosas, el titular de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, en calidad de presidencia del Consejo, ha afirmado que se tomará una decisión sobre las lenguas este mismo martes: "En el orden del día hay una votación, así que se tomará una decisión al respecto".

A priori, el asunto debería abordarse en torno a mediodía. Para que la petición española salga adelante tiene que ser aprobada por unanimidad, es decir, no cosechar ningún voto en contra entre los Veintisiete, ya que una abstención no invalida el apoyo.

Por ahora, solo Dinamarca y Eslovenia ha adelantado que no vetarán la petición española. La ministra de Asuntos Europeos danesa, Marie Bjerre, ha reconocido a su llegada a la cita que "es una cuestión muy importante para España".

"Dinamarca no se interpondrá en el camino para alcanzar un consenso en el Consejo sobre esta cuestión", ha adelantado la ministra danesa. En cuanto a si finalmente el asunto será sometido a votación o si Dinamarca, que será el país que tome el relevo a Polonia en el próximo semestre como presidencia de turno, lo mantendrá en agenda en caso de no prosperar hoy, se ha limitado a señalar que "no es fácil decirlo ahora mismo".

También el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Eslovenia, Marko Stucin, ha señalado que apoyará la petición española si hay una votación aunque ha reconocido que "sigue habiendo dudas, problemas jurídicos, financieros y sensibilidades de algunos Estados miembros por sus lenguas y sus países, así que es muy difícil saberlo". En cualquier caso, ha dicho que "seguirá siendo optimista" pese a desconocer si se podrá tomar una decisión definitiva en la reunión de este martes.

En representación del Gobierno español ha acudido a la cita el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, quien no ha hecho declaraciones a su llegada. El 'número tres' de Exteriores ha estado manteniendo contactos con sus socios europeos hasta el último momento para intentar solventar sus dudas.