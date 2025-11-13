Veterinarios vascos apoyan la concentración del 18 en Madrid contra la nueva regulación sobre medicamentos para animales

Archivo - Un hombre con un cartel durante una concentración de veterinarios por la polémica de la ley de medicamentos, frente al Ministerio de Agricultura, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). El colegio de veterinarios ha convocado esta protesta par - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Veterinarios del País Vasco (CVPV) ha manifestado este jueves su apoyo a las movilizaciones convocadas por el Comité de Crisis Veterinario en favor sus competencias para establecer tratamientos, la derogación del Real Decreto 666/2023 y de una "ley justa" del medicamento veterinario, en el marco de la regulación que fija la UE.

En un comunicado, los veterinarios vascos se han sumado a la concentración veterinaria prevista el 18 de noviembre en Madrid ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de la capital madrileña.

Tal y como han explicado en su escrito, "la profesión veterinaria desempeña un papel esencial en la salud pública, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la sanidad ambiental" por lo que, han subrayado, "es imprescindible que nuestras reivindicaciones sean escuchadas y atendidas, garantizando el reconocimiento social, institucional y laboral que nuestra profesión merece".

Tras anunciar que se suma a la iniciativa, el CVPV "anima a todos los profesionales colegiados en Euskadi a participar activamente en esta jornada reivindicativa en defensa de la profesión".

Por otro lado, el CVPV ha informado de que, con el fin de facilitar la asistencia, se ha contratado un autobús gratuito para el desplazamiento de los colegiados interesados en desplazarse a Madrid para "seguir trabajando juntos por una profesión veterinaria que reivindica su criterio desde una perspectiva científica, fuerte, visible y valorada".