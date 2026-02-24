El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, saluda al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su visita a Kiev en el cuarto aniversario de la invasión rusa - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Asegura desde Kiev que ahora nadie plantea "enviar tropas" y defiende que "no puede haber paz sin justicia"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado muy crítico este martes durante su visita a Kiev con el veto de Hungría a un nuevo préstamo de 90.000 millones a Ucrania y un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, advirtiendo del impacto que ello tiene en la población ucraniana y esgrimiendo que un solo país no puede secuestrar la voluntad de la mayoría.

España, ha dicho el ministro, considera "urgente" la aprobación de ambos instrumentos, que la víspera no salieron adelante por el rechazo del Gobierno de Viktor Orban. Según Albares, varios de sus colegas europeos coinciden en la necesidad de "hacer una reflexión" sobre la unanimidad en este tipo de cuestiones.

"Yo comprendo el uso de la unanimidad y de un posible veto cuando hay algún interés nacional vital en juego, pero lo que no se puede utilizar es para secuestrar la voluntad mayoritaria de la Unión Europea", ha recalcado.

A juicio del jefe de la diplomacia española, el salto que tiene que dar Europa en su independencia y soberanía también pasa por que "en política exterior pasemos a la mayoría cualificada, para que no sea el más lento, el que marca el ritmo". Y sobre todo en este caso, ha añadido, "no el más lento, sino el inmovilista, el que nos obliga a no avanzar como queremos la mayoría de los europeos y como necesitan los civiles ucranianos indefensos".

En este sentido, ha recordado que el préstamo especial de 90.000 millones "no es exclusivamente para entregar armas a Ucrania" sino que también está destinado a "pagar el equipamiento de los médicos que día a día, noche a noche, salvan la vida de tantos civiles, para permitir que haya un mínimo de normalidad en sus vidas". "De eso es de lo que está privando ese veto en estos momentos a Ucrania", ha resaltado.

Por lo que se refiere al 20 paquete de sanciones contra Rusia, ha sostenido que es necesario para que quienes quieren la paz, como España, puedan "intentar asfixiar económicamente el esfuerzo de guerra que está haciendo Rusia para que reflexione, para que se siente de una vez por todas en la mesa de negociación".

El ministro ha explicado que ha viajado a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa para llevar a los ucranianos "un mensaje de solidaridad y apoyo" y dejar claro que España seguirá ayudando al Gobierno de Volodimir Zelenski en todos los ámbitos, lo que no pasa actualmente por el envío de tropas.

NADIE SE PLANTEA ENVIAR TROPAS AHORA

"En estos momentos enviar tropas no lo plantea nadie, tampoco lo está solicitando Ucrania", ha explicado el ministro, que ha indicado que lo que Kiev pide son "generadores eléctricos para paliar esa escasez de electricidad y de calefacción que tienen" así como "defensas antiaéreas para defenderse de esos cohetes que noche a noche castigan a la población civil".

Por otra parte, ha reconocido que ve "lejos la paz" porque quien la inició, el presidente ruso, Vladimir Putin, "quiere mantenerla", al tiempo que ha incidido en que "no puede haber paz sin justicia".

"Conquistar la paz, ganar la paz para Ucrania es también que un día se haga justicia y que los responsables de esos crímenes respondan ante los tribunales internacionales de justicia", ha defendido. "Esta guerra tiene un único responsable, todos los demás siempre hemos querido la paz", ha insistido.

Albares se ha mostrado "seguro de que la paz llegará un día a una Ucrania soberana y libre" y ha asegurado que "por supuesto que les espera un futuro dentro de la familia europea".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1063135/1/albares-critic...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06