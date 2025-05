VÍDEO: Albares defiende la "propuesta sólida" sobre la oficialidad del catalán pero se muestra abierto a cambios

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que España ha presentado una "propuesta sólida" para la consecución del objetivo de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, pero ha dicho que el Gobierno seguirá trabajando hasta el último momento de cara a la votación de mañana "para incluir cualquier cosa".

"Trabajamos con todos los Estados miembros y vamos a seguir trabajando hasta mañana mismo para incluir cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener", ha señalado el ministro en rueda de prensa con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en referencia al debate para su adopción en el Consejo de Asuntos Generales de la petición española de incluir las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE.

El ministro ha subrayado que desde que España hizo su propuesta inicial en septiembre de 2023 hasta ahora se ha venido trabajando "con varios Estados miembros sobre aspectos en los que tenían dudas o tenían reticencias para conseguir una propuesta sólida". Lo que hay ahora sobre la mesa, ha añadido, "es una propuesta muy trabajada y muy mejorada con todos los estados miembros".

Albares ha vuelto a incidir en que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE es "un asunto de identidad nacional española" puesto que España es tiene una identidad nacional "plurilingüe" como lo recoge la Constitución y que estas tres lenguas las hablan 20 millones de españoles.

Así las cosas, el ministro, que no estará mañana en Bruselas para el debate y eventual adopción sino el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, se ha mostrado convencido de que todos los españoles, al igual que el Gobierno, están haciendo "todo lo que está en nuestra mano para que así lo reconozca Europa".

"Estoy seguro, y no me cabe en la cabeza que pueda ser de otra manera, que todas las fuerzas políticas españolas están hablando con las fuerzas políticas hermanas para conseguir que esa identidad nacional sea reconocida", ha trasladado, en un mensaje dirigido hacia el PP, aunque sin citarlo, a quien en varias ocasiones ha criticado por no respaldar esta petición ante sus socios europeos.

Por su parte, el ministro alemán ha reconocido que este ha sido uno de los puntos abordados en su reunión con Albares pero no ha querido adelantar la postura de Alemania al respecto. Wadephul ha dicho que se lleva "la información y los argumentos" que le ha trasladado el ministro para analizarlo en el Gobierno alemán. "Vamos a participar en el debate bajo presidencia polaca y habrá que ver cuáles serán las propuestas de Polonia mañana", ha acotado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/980351/1/albares-defiend...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06