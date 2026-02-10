El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed (i), entrega al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), la condecoración de Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina, a 10 de febrero de 202 - Jesús Hellín - Europa Press

El ministro ha recibido la Estrella al Mérito que concede la Autoridad Palestina

MADRID, 10 Feb.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recalcado que España no permitirá que se produzca una "partición de facto" de Palestina, condenando una vez más la política expansionista de Israel y reiterando que la única solución al conflicto en Oriente Próximo pasa por los dos estados.

Albares ha recibido este martes de manos del embajador palestino, Husni Abdel Wahed, la Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina que le ha concedido el presidente palestino, Mahmud Abbas, en un acto que ha tenido lugar en la Casa Árabe, en Madrid.

El ministro ha agradecido el reconocimiento, que ha considerado que no es a su persona sino al Gobierno de forma más amplia y en general a "la sociedad española y la amistad del pueblo español con el pueblo palestino".

En este sentido, ha querido dejar claro que "España siempre estará al lado del pueblo palestino, de su dignidad, de su derecho a vivir con seguridad y en paz" después de haber dado "el paso valiente y coherente" de reconocer el Estado palestino en mayo de 2024.

"No permitiremos nunca una partición de facto del territorio palestino", ha recalcado el ministro durante su intervención, dejando claro que el Gobierno español rechazará "cualquier medida que profundice la división entre Gaza y Cisjordania".

"Denunciaremos las políticas expansionistas que socavan la viabilidad de la solución de dos Estados", ha añadido, al tiempo que ha defendido la necesidad de "garantizar una conexión política y legal entre ambos territorios" bajo una autoridad nacional palestina.

Albares ha insistido una vez más en que "solo la implementación de la solución de los dos estados puede ofrecer una salida justa y a la vez duradera a un conflicto que ha causado ya demasiado sufrimiento". Según ha dicho, la "prioridad" para España es que "los pueblos israelí y palestino puedan convivir en paz y en seguridad". "No vamos a cejar en nuestro esfuerzo", ha asegurado.

Así las cosas, y ante las perspectivas de que se pueda avanzar en el plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el ministro ha puntualizado que "España seguirá defendiendo que los palestinos sean dueños de su propio destino, y que puedan definirlo a través de la participación activa de la Autoridad Palestina en todos los mecanismos transitorios de gobernanza y seguridad".

En este sentido, ha dicho que el Gobierno sigue "con mucha atención" y está comprometido "con todas las propuestas de estabilización, incluido un posible despliegue de una fuerza de estabilización internacional". Dicha fuerza, ha recalcado, "debe de contar con la participación de las fuerzas de seguridad palestinas".

