VÍDEO: Feijóo condena la "deriva belicista que recorre el mundo" y dice que España no puede ser un "lastre" para la UE

El presidente del Prtido Popular, Alberto Núéz Feijóo (c), a su llegada al European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El foro, organizado por el periódico digital POLITICO & beBartlet, reúne a altos responsables po - David Zorrakino - Europa Press

Afirma que hay socios a quienes "inquieta" las nuevas alianzas tecnológicas de España, en alusión a la relación de Sánchez con China

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este viernes su "condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha afirmado que su partido quiere una España que no sea "espectador ni lastre" para la Unión Europea, sino un socio leal que participe en las citas europeas donde se decide todo.

Lo ha dicho en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, unas palabras que llegan después que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijera esta semana que España fue invitada a la cumbre de Londres sobre la apertura del estrecho de Ormuz y rechazó ir.

El líder popular se ha comprometido a que, si gobierna, España participará en citas y espacios de decisión: "Para mi es tan inaceptable que el Gobierno de España se autoexcluya de ellas como que no sea convocada a ellas por falta de confianza de sus socios".

"CONDENA INEQUÍVOCA A LA DERIVA BELICISTA QUE RECORRE EL MUNDO"

El jefe de la oposición ha arrancado su intervención expresando "la condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha añadido que Europa es "un proyecto de paz" que les obliga a "proclamar insistentemente", como ha hecho el PP "desde el primer día", que "la contención, la desescalada y la diplomacia es el único camino en el que Occidente se reconoce".

"Tener razón no significa actuar sin ella", y ha llamado a defender los valores europeos sin matices ni equidistancia ante los regímenes que matan a ciudadanos, vulneran derechos, persiguen mujeres y oprimen homosexuales.

Ha afirmado que no existe el derecho internacional sin derechos humanos y ha pedido no buscar acomodo en las tiranías. "Ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de organizaciones terroristas ni de dictadores sin abochornarse, sin revolverse o desmarcarse", ha dicho.

Además, el jefe de la oposición ha reclamado que en estos tiempos "la mesura sustituya a la barbarie" porque la barbarie se vence con sensatez. "Eso es Occidente", ha apostillado Feijóo, que ha llamado a proteger el europeísmo de sus debilidades y de los enemigos que tiene fuera y dentro de la UE.

Después de que Donal Trump amague con salirse de la OTAN, Feijóo ha asegurado que "la OTAN es el mejor instrumento para garantizar la seguridad a los dos lados del Atlántico". "Y todos, y digo todos, debemos de preservarla. ¿Por qué? Porque estamos amenazados", ha aseverado, para añadir que "proteger el atlantismo" es proteger a Europa y a España.

Feijóo ha insistido en preservar la OTAN, por la amenaza que suponen para España las guerras de agresión, las guerras comerciales, los populismos y autoritarismos de todo signo, y ha defendido "el multilaterlismo y la contención".

También ha recetado a la UE "abrir los ojos a algunas verdades desagradables" si quiere seguir siendo un actor decisivo, y ha advertido de que la seguridad y la autonomía estratégica de Europa ya no están garantizadas.

"Europa puede ser un gigante en lo económico, pero sigue teniendo pies de barro en lo geopolítico", y ha dicho que el Partido Popular Europeo está comprometido en tomar un nuevo rumbo y preservar la unidad de Europa.

ALIADOS OCCIDENTALES

Asimismo, Feijóo ha afirmado que hay socios a quienes "inquieta que España haya abandonado" a sus aliados occidentales con nuevas alianzas tecnológicas que contradicen los acordado por la UE, en alusión al vínculo del Gobierno de Pedro Sánchez con China. Precisamente el jefe del Ejecutivo viaja la próxima semana a Pekin.

"El PP no cometerá este error. La Unión Europea no es solo una moneda, un mercado o un pasaporte; es un compromiso que se respeta a las duras y a las maduras. Como me dijo un primer ministro, cuando uno abandona su país se convierte en un traidor a Europa", ha dicho.

ENERGÍA LIMPIA

También ha prometido contribuir a un modelo de desarrollo basado en energía limpia, barata y con garantía de suministro para lograr una potencia firme que evite un apagón como el de abril de 2025.

"Casi toda Europa se ha dado cuenta ya del inmenso error estratégico del apagón nuclear, y tiene mi palabra de que España no lo cometerá", ha zanjado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "EXPORTAR UN PROBLEMA MIGRATORIO" A LA UE

Asimismo, Feijóo ha advertido al presidente del Gobierno de que con la regularización de "más de un millón de inmigrantes" que se está planteando, España está "exportando un problema migratorio al conjunto de la Unión Europea".

Según ha dicho, "muchos colegas europeos" le han trasladado su "preocupación" por esa "regularización masiva que está impulsando" el Ejecutivo. "Debo aclararles que la decisión de regularizar masivamente, sin condiciones, a más de un millón de inmigrantes irregulares se está adoptando contra el criterio común de Europa, pero también contra la voluntad expresada por la mayoría del Congreso de los Diputados y del Senado", ha apostillado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1076718/1/feijoo-pp-quie...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06