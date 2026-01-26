VÍDEO: El Gobierno destinará 368 millones a mejorar la eficiencia energética de 173 instalaciones del sector público

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un acto con motivo del Día Mundial de la Energía Limpia, en la Administración General del Estado, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). Dur - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 368 millones de euros, financiados por la Unión Europea a través del Programa Plurirregional Feder 2021-2027, a mejorar la eficiencia energética de 173 instalaciones de la Administración General del Estado (AGE), impulsando así la descarbonización del sector público, según ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Estos proyectos afectan a ocho ministerios diferentes que implicarán una inversión total de 586 millones de euros, con un ahorro energético de 78.012 megavatios hora (MWh) al año y una reducción de 24.140 toneladas de CO2 anuales, contribuyendo a descarbonizar el sector público estatal.

La convocatoria se enmarca en el objetivo específico 'Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero' del Programa Plurirregional Feder 2021-2027 y contribuye a alcanzar el objetivo de un 39,5% de ahorro de energía primaria establecido por el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC).

A este impulso a la reducción de emisiones contaminantes en la AGE, se suma la convocatoria dotada con 312 millones para la instalación de energías renovables (Renoage), que actualmente se encuentra en fase de presentación de solicitudes y que también está financiada por Feder 2021-2027.

Además, gracias a los fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se han movilizado más de 1.070 millones de euros para la rehabilitación energética de infraestructuras y edificios públicos, el desarrollo de una movilidad sostenible dentro de la Administración y la implantación de energías renovables en los espacios de titularidad estatal.

La selección de los proyectos se ha hecho en régimen de concurrencia competitiva y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias por comunidad autónoma inherentes a Feder 2021-2027, priorizando las actuaciones integrales que maximicen el ahorro energético, que integren tecnologías innovadoras y que aporten beneficios ambientales y socioeconómicos.

En el acto de presentación de las obras mayor proyecto de geotermia de la ciudad de Madrid que está ejecutándose en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Aagesen ha destacado que, además, se han incluido mecanismos para garantizar un reparto equilibrado entre Ministerios y territorios, con especial incidencia en los municipios de reto demográfico -menos de 5.000 habitantes-, en los que se invertirán 77 millones para rehabilitar 142.818 metros cuadrados en 23 proyectos.

En concreto, pequeños municipios como Curtis o A Lama en Galicia recibirán importantes inversiones de 23 y 21,8 millones, respectivamente, con la rehabilitación energética de los centros penitenciarios de Teixerio y A Lama.

Los proyectos que han obtenido mejor puntuación en la evaluación han sido las rehabilitaciones integrales de edificios de gran tamaño y con buena ratio de inversión por ahorro. En concreto, las propuestas mejor valoradas se corresponden con el edificio de la Guardia Civil en el puerto de Santurtzi (Vizcaya), el edificio anexo al Gran Telescopio Canarias en Garafía (isla de La Palma, en Canarias) y los juzgados de Ocaña (Toledo).

INTERIOR, EL MINISTERIO CON MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS, CON 85.

Por su parte, los ministerios con mayor número de proyectos seleccionados son Interior, con 85 proyectos, la mayoría en acuartelamientos de la Policía y la Guardia Civil; seguido de Ciencia, Innovación y Universidades, con 32 proyectos, como los del Gran Telescopio de Canarias, el Centro de Láseres Pulsados y el Consorcio para la Explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico; Hacienda, con 22 proyectos para sedes en diversas provincias; y Transportes y Movilidad Sostenible, con 18 proyectos, incluidas las autoridades portuarias de Barcelona, Bilbao, Huelva, Sevilla y Avilés.

Por su parte las comunidades autónomas que más fondos Feder de este plan recibirán son las de Andalucía (173 millones de euros), Galicia (39 millones de euros), Castilla y León (30 millones de euros) y Valencia (28 millones de euros), Castilla-La Mancha (21 millones de euros), Canarias (19 millones de euros) y Extremadura (19 millones de euros).

EL MAYOR PROYECTO DE GEOTERMIA EN LA CIUDAD DE MADRID.

Dentro de ese Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado (AGE) figura ese proyecto de geotermia que ejecuta en su sede de San Juan de la Cruz el Ministerio, el mayor de estas características en la ciudad de Madrid, con una potencia térmica de 1,2 megavatio (MW) y que está financiada con 4,3 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Aagesen ha puesto en valor que este proyecto "simboliza un cambio de modelo", que "deja atrás la dependencia de combustibles fósiles importados y se apoya en recursos locales y accesibles, como es la temperatura constante del subsuelo".

"Porque la solución para una energía limpia, barata y segura no está a miles de kilómetros; está aquí, bajo nuestros pies. Esta sede del Ministerio será un ejemplo tangible de esa transformación. Porque no basta con legislar: la transición energética empieza también por nuestra propia casa", ha añadido.

La instalación de geotermia comprende la perforación de 106 pozos, distribuidos en tres campos geotérmicos con una profundidad de hasta 150 metros, que comenzarán a funcionar en el mes de abril. Con esta ejecución se podrá sustituir casi en su totalidad el gasóleo como fuente de calefacción, al electrificar y reducir el consumo total energético para la climatización, además se logrará un ahorro de hasta un millón de litros de agua que consumen las enfriadoras a través de sus torres de refrigeración.

Estas obras se suman a otras intervenciones de eficiencia energética que desde enero de 2025 se desarrollan en el Ministerio e incluyen una instalación fotovoltaica, mejoras en la envolvente, la iluminación, los aparatos elevadores y la movilidad sostenible.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1045753/1/gobierno-desti...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06