VÍDEO: PP urge al Tribunal de Cuentas a presentar en el Parlamento el informe que destapó desvíos de fondos UE

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Los de Alberto Núñez Feijóo busca analizar ese informe el próximo 21 de mayo en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas MADRID 14 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El PP ha registrado una solicitud en el Parlamento para que se examine "de urgencia" el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024, donde se detectó que el Gobierno había desviado 2.389 millones de euros de fondos europeos al pago de pensiones por falta de crédito presupuestario.

La vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, ha hecho este anuncio en un encuentro con medios este jueves en el que también ha participado el vicesecretario de Economía del partido, Alberto Nadal.

En el informe citado, el Tribunal de Cuentas detectó que el Ejecutivo tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023.

"ANOMALÍA DEMOCRÁTICA"

Gamarra ha censurado que la prórroga presupuestaria supone una "anomalía democrática" y de "fraude parlamentario", al no presentar las cuentas en el Parlamento en todo lo que va de legislatura. De hecho, ha hecho hincapié en que la Comisión de Presupuestos del Congreso sólo se ha reunido una vez en la legislatura, para constituirse.

El informe del organismo fiscalizador, dice la 'popular', es prueba de ello y según Alberto Nadal, el informe expone que "renglones presupuestarios" redactados en 2023 y asignados a partidas específicas que se han destinado a otras que poco o nada tenían que ver con las partidas a las que debían destinarse.

Por ello, Gamarra ha avanzado que el PP ha presentado un escrito a la mesa de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para que se cambie el orden del día de su próxima reunión, fijada para el 21 de mayo, y se analice el desvío de los fondos europeos.

Aunque en esa mesa el PP tiene mayoría al tratarse de una comisión mixta que congrega a Congreso y Senado, queda pendiente que se dé tiempo a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para prepararse la presentación del citado informe en la fecha citada, en la que ya tiene encomendado explicar otras fiscalizaciones.

"DICTADURA PRESUPUESTARIA"

La ley presupuestaria de 2023, la última aprobada, establecía una flexibilización para modificar partidas presupuestarias que nació en el contexto de la pandemia ante las dificultades de ajustar el gasto público.

Como el proyecto de Presupuestos vigente es el de 2023, pues se ha ido prorrogando automáticamente año tras año, esa flexibilidad en las modificaciones presupuestarias también sigue vigentes y, según el PP, el Gobierno se ha aprovechado de esa situación para diseñar una "dictadura presupuestaria" en la que dirige el gasto público a las partidas que quiere sin pasar por el Parlamento.

Precisamente por esa flexibilidad en las modificaciones presupuestarias, ha dicho Nadal, se ha producido el desvío de fondos europeos al pago de clases pasivas. El dirigente del PP ha aseverado que en circunstancias normales y sin esa cláusula de flexibilidad cualquier modificación presupuestaria tendría que pasar por las Cortes. "Esa salvajada no se puede hacer sin pasar por el Parlamento", ha apostillado.

SI NO SE APRUEBEN, HAY QUE DISOLVER LAS CORTES

Asimismo, el partido ha incidido en que la prórroga presupuestaria es una salvaguarda reconocida en la Constitución para cubrir un breve espacio temporal hasta que se aprueba un nuevo proyecto de Presupuestos, no para que se prorrogue de forma sistemática por no contar con una mayoría suficiente. "Si no consigues aprobarlos, hay que disolver", ha dicho Gamarra.

Por este motivo, el PP considera necesario que se examine cuanto antes en las Cortes el informe del Tribunal de Cuentas, pues ante la negativa del Gobierno a presentar el proyecto de Presupuestos en las Cortes es, según el PP, la forma más parecida de rechazar en el Parlamento las cuentas públicas del Gobierno.

Más allá del desvío de fondos que detectó el Tribunal de Cuentas, el PP también ha querido criticar que España sólo ha sido capaz de ejecutar un 27% de los fondos europeos del total que le correspondían y otros países como Italia, Francia, Alemania o Francia registran mejores porcentajes de ejecución de los recursos.

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