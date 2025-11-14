VÍDEO:Morant celebra que el abogado del TJUE respalde la amnistía: "Es una ley constitucional y muy buena para Cataluña"

VALENCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha celebrado que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya respaldado el grueso de la Ley de Amnistía del Gobierno, ya que considera que demuestra que es una ley "constitucional", "valiente" y "muy buena desde el punto de vista político" para Cataluña.

Así lo ha defendido, a preguntas de los periodistas en una visita a Picanya (Valencia), sobre la resolución del abogado del TJUE en la que descarta que la tramitación de la norma que el Gobierno pactó con los independentistas catalanes responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE.

Para Morant, esta posición ratifica lo que el Gobierno ha defendido "desde el primer minuto": que es "una ley constitucional" y que cumple "con la legalidad tanto en España como también en la Unión Europea, así como que "cumple todos los preceptos de lucha contra el terrorismo".

Por tanto, ha destacado que se trata de "un paso muy importante" y, aunque ahora falta que el TJUE se pronuncie, ha asegurado que el Gobierno tiene "la confianza" de que es una ley constitucional. "Siempre la hemos tenido y así lo hemos defendido", ha subrayado.

También ha resaltado que es una norma "muy buena desde el punto de vista político, porque hay un antes y un después en Cataluña, en la convivencia, en el ambiente": "Yo creo que eso es reconocible por todo el mundo, aunque les cueste a algunos. Hay que tomar decisiones políticas y no hay que judicializar lo que pertenece a la política".

"CATALUÑA ES MÁS ESPAÑA QUE NUNCA"

"Las decisiones políticas valientes que luchan y que trabajan en pro de la convivencia se demuestran que son positivas para la sociedad; no para determinados partidos políticos, no para personas en particular. Y, claramente, hoy la sociedad catalana vive más tranquila y más reconciliada con el estado, con España. Cataluña es más España que nunca", ha abundado, y ha insistido en que la ley se impulsó para solucionar "una crisis constitucional y de convivencia sin precedentes en nuestro país".

Preguntada por las declaraciones de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, advirtiendo al Gobierno que "si piensan que es una victoria" que no prosperara la iniciativa del PP para alargar la vida de las centrales nucleares, gracias a la abstención de los de Carles Puigdemont, "más grande será la derrota", Morant ha indicado que las había oído y desconoce cuál era "el tono".

Dicho esto, ha reiterado que en el Gobierno están satisfechos con que se vayan dando pasos legales sobre la Ley de Amnistía, que "el Tribunal Constitucional ya dijo que era absolutamente legal". "Nosotros hemos venido a este país, y lo estamos demostrando, a mejorarlo, a solucionar muchos problemas y entre ellos el gran problema constitucional y de convivencia que había en Cataluña", ha repetido.

