VÍDEO: Montero (Podemos) elogia el papel de jóvenes que "paran al fascismo": "Es la principal tarea democrática de hoy"

La 'número dos' de la formación morada reconoce "dificultades internas": "Tenemos que volver a poner a la izquierda en pie"

La 'número dos' de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, ha elogiado a "la gente más joven de nuestro país", porque "está siendo capaz de identificar la principal tarea democrática que tenemos en este momento, que es parar al fascismo con antifascismo, con feminismo, por la izquierda y avanzando en derechos, como nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas".

Así lo ha expresado Irene Montero este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación de su libro 'Algo habremos hecho bien', acompañada por la periodista Cristina Fallarás y la cineasta Paula Ortiz, que ha tenido lugar en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con el aforo completo --290 personas--.

El acto de este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza se produce tan solo unas horas después los incidentes ocurridos en el campus de la Universidad de Navarra, donde encapuchados que protestaban contra un acto anunciado por el activista Vito Quiles lanzaron objetos y prendieron fuego a algunos contenedores. Además, al menos cuatro agentes de la Policía Nacional y un periodista de 'El Español' resultaron heridos.

En este punto, Montero ha expresado que el movimiento Antifa "está lleno de gente joven" y que se está ocupando "de la principal tarea ciudadana de nuestro tiempo, que es hacer que las universidades y las calles sean espacios seguros libres de fascismo". "Ese es el mejor legado de nuestras madres, de nuestros abuelos. La democracia se construye desde el antifascismo", ha asegurado.

"Yo espero que se recupere lo antes posible", ha deseado Montero al periodista herido, "igual que espero que salgan de prisión, por ejemplo, los chavales que siguen de 'los 6 de Zaragoza' que siguen allí".

Ha tildado de "enorme hipocresía" que "desde el poder mediático se levante la voz cuando hay un herido que es de los suyos, pero se guarde silencio y se sea cómplice de la violencia y la represión al movimiento antifascista que se lleva ejerciendo en nuestro país desde hace años".

LIBERTAD PARA 'LOS 6 DE ZARAGOZA'

Además, Irene Montero ha recordado que este sábado, 1 de noviembre, hay convocada una movilización en la capital aragonesa para "exigir la libertad inmediata" de los dos jóvenes que continúan en prisión un año y medio después de que fuesen condenados a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito agravado de desórdenes públicos por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en esta ciudad durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox.

El pasado 23 de septiembre, el Consejo de Ministros concedió el indulto a dos de ellos --Adrián Latorre y Francisco Javier Aijón 'Javitxu'--, mientras que otros dos no entraron en la cárcel porque eran menores de edad y los otros dos siguen cumpliendo condena.

"Nosotras vamos a trabajar para que haya una sociedad en la que sus universidades, sus calles y sus instituciones sean espacios seguros, libres de fascismo", ha zanjado.

PODEMOS ARAGÓN

En otro orden de cosas, Irene Montero se ha referido a la situación que atraviesa la formación morada en Aragón, donde la militancia ha exigido en una carta anónima esta misma semana la convocatoria de la Asamblea Ciudadana Autonómica y donde cuentan con un único diputado en el Parlamento autonómico, Andoni Corrales, con diferencias con la dirección nacional.

"No hay que ser ingenuas, en Podemos hemos atravesado momentos de mucha dificultad y dificultades internas y dificultades también para poder desarrollar nuestra tarea, que es transformar nuestra sociedad, resolver los problemas de la gente y llevar más allá los límites de lo posible, hacer que en este país sean posibles las cosas que el PP y el PSOE siempre nos han dicho que eran imposibles", ha reconocido Montero.

"Hemos pasado muchas dificultades, pero ahora estamos entregadas a la tarea de poner a la izquierda en pie", ha asegurado la 'número dos' de la formación morada, aduciendo que "nadie quiere" que gobierne la derecha, sin embargo, "se están dando cuenta de que el PSOE se queda siempre a medias, que no puede frenar a la derecha y a la extrema derecha". Ha anotado: "Cuando gobierna el PSOE, sin izquierda, la derecha manda, aunque no gobierne".

Por lo tanto, a su juicio es necesario que vuelvan la izquierda y el feminismo que el PSOE "ha metido en un cajón" y que "ataca la extrema derecha". En definitiva: "Que vuelva Podemos para poder seguir avanzando en derechos, que es la forma, no solo de defender la democracia, sino de devolver a la extrema derecha y al fascismo al rincón de la historia desde el que nunca debieron salir".

"A esa tarea estamos entregadas y estoy convencida de que si cumplimos con la tarea política de volver a poner a la izquierda en pie, los problemas organizativos van a resolverse, porque lo importante es de una organización política es la función social que cumple", ha agregado Irene Montero.

