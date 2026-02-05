Vox critica al TJUE por tumbar la decisión del PE de suspender la inmunidad de Puigdemont y cuestionar su imparcialidad

Archivo - El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé - VOX - Archivo

BRUSELAS 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha arremetido contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la sentencia con la que este martes ha dado la razón al expresidente de la Generalitat y exeurodiputado, Carles Puigdemont, en su recurso contra el Parlamento Europeo por suspender su inmunidad parlamentaria cuando ocupó un escaño en la pasada legislatura.

En un comunicado difundido tras el fallo, el jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha tachado de al Alto Tribunal europeo de "profundamente parcial, politizado e ideologizado".

"Que el propio tribunal que avala la retirada de una inmunidad sea el que después decide si esa retirada fue imparcial demuestra hasta qué punto estamos ante una justicia viciada. La parcialidad no es una sospecha: es evidente", ha argumentado el eurodiputado de Vox.

Se refiere así a la sentencia con la que el TJUE ha anulado una primera decisión en primera instancia que avaló la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y de sus dos exconsellers con escaño en la Eurocámara la pasada legislatura, Clara Ponsatí y Toni Comín.

El Tribunal, con sede en Luxemburgo, considera que el Tribunal General erró en primera instancia al descartar riesgo de parcialidad por el hecho de que el ponente de las decisiones, el búlgaro Angel Dzhambazki, fuera miembro de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), mismo grupo político en la Eurocámara que Vox, a su vez partido político que promovió el proceso penal contra los eurodiputados cuya inmunidad se sometía a examen.

Buxadé replica en su comunicado que la sentencia "confirma que la justicia europea no actúa con neutralidad, sino con criterios políticos" y que España "no puede esperar amparo de instituciones que han dejado de cumplir su función esencial".

"Puigdemont es un prófugo y un golpista. El error fue dejarle salir, confiando en una Europa que ni iba a traerlo de vuelta ni iba a actuar con justicia", ha remachado.