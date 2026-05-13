Colegio de Abogados de Madrid.- El Congreso de Derecho Sanitario del ICAM abordará los retos jurídicos de la salud digital y la IA

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El IV Congreso de Derecho Sanitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que se celebrará los próximos 4 y 5 de junio en la sede colegial, abordará los retos jurídicos de la salud digital y la inteligencia artificial, ha informado el Colegio en un comunicado.

Esta edición ha sido reconocida oficialmente de interés sanitario y social por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mediante resolución de 22 de abril de 2026.

Bajo el lema 'Retos sanitario-legales de pacientes, profesionales, centros y servicios sanitarios en salud digital en EEDS e internacional', el encuentro reunirá a juristas, profesionales sanitarios, especialistas en protección de datos y representantes institucionales para analizar algunas de las principales cuestiones regulatorias que plantea actualmente la digitalización del sistema sanitario.

"El reconocimiento de la Comunidad de Madrid como actividad de interés sanitario y social refleja que muchos de los desafíos que hoy plantea la salud digital ya no afectan únicamente al ámbito jurídico, sino también al ejercicio diario de profesionales sanitarios, gestores, investigadores y responsables públicos", ha señalado la presidenta de la Sección de Derecho Sanitario del ICAM, Esperanza Marcos, impulsora del encuentro.

Incide en que el congreso quiere "servir precisamente como punto de encuentro entre todos esos perfiles para analizar cómo adaptar el sistema sanitario y sus garantías jurídicas a un entorno cada vez más tecnológico e interconectado".

ESPACIO EUROPEO DE DATOS SANITARIOS

Uno de los ejes centrales del programa será el desarrollo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS), el proyecto impulsado por la Unión Europea para facilitar el intercambio y reutilización de información clínica entre Estados miembros.

Las distintas mesas abordarán tanto las posibilidades que abre este modelo para la investigación y la asistencia sanitaria como los interrogantes jurídicos que plantea en materia de privacidad, consentimiento, seguridad o reutilización secundaria de datos.

La inteligencia artificial ocupará también un lugar destacado en el congreso, con sesiones centradas en el uso de herramientas predictivas, la automatización de decisiones clínicas o la utilización de asistentes virtuales en la relación con pacientes.

El programa analizará igualmente los riesgos de sesgo, los problemas de responsabilidad profesional y las dificultades regulatorias que plantea la incorporación acelerada de estas tecnologías a la práctica sanitaria.

Según destaca Marcos, "muchos de los debates que hasta hace poco pertenecían al terreno teórico ya están llegando a hospitales, consultas y tribunales", lo que obliga a revisar "cómo se están aplicando las garantías jurídicas tradicionales en un entorno sanitario cada vez más digitalizado e interconectado".

Junto al impacto de la digitalización, el congreso dedicará parte de su programa a cuestiones vinculadas a la salud global y a la cooperación internacional.

Entre otros asuntos, se abordará el papel de organismos como la OMS en la gestión de emergencias sanitarias, la movilidad transfronteriza de pacientes, la colaboración público-privada o el enfoque One Health, centrado en la interrelación entre salud humana, animal y medioambiental.

El programa contará con ponentes de primer nivel procedentes de universidades, administraciones públicas, colegios profesionales, entidades sanitarias, aseguradoras, organizaciones internacionales y entidades del tercer sector.

Entre otros perfiles, participarán expertos en Derecho Sanitario, protección de datos, inteligencia artificial, medicina, enfermería, veterinaria, deporte, bioética, salud pública, cooperación internacional y crisis humanitarias.

Abierto a la participación de abogados, profesionales sanitarios, gestores y especialistas del ámbito regulatorio, el encuentro cuenta con una tarifa reducida para las inscripciones formalizadas antes del próximo 17 de mayo.