Colegio de Abogados de Madrid.- ENAIRE y el ICAM firman un convenio para el desarrollo de programas de cooperación educativa

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

ENAIRE, gestor estatal de navegación aérea, y el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) han firmado un convenio para el desarrollo de programas de cooperación educativa.

El objeto de este convenio es establecer las condiciones en las que alumnos del Centro de Estudios del Colegio de la Abogacía de Madrid realizarán en las instalaciones de ENAIRE prácticas externas, así como el Trabajo de Fin de Grado - Máster, tanto en titulaciones oficiales como propias. El acuerdo fue firmado el pasado 11 de julio por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y el director general de ENAIRE, Enrique Maurer.

El Centro de Estudios del ICAM ha sido homologado como Escuela de Práctica Jurídica por el Consejo General de la Abogacía Española y tiene entre sus funciones la organización de cursos para la formación y perfeccionamiento profesional de los colegiados, estudiantes de los últimos cursos de grado en Derecho, curso de acceso a la profesión, así como cursos de todo orden dirigidos a profesionales de la abogacía.

Según el convenio firmado, ENAIRE podrá ofrecer plazas de prácticas con la periodicidad o cuantía que desee e indicar la oferta específica para cada plaza. Las modalidades de prácticas académicas externas podrán ser curriculares y extracurriculares.

Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate. Las prácticas externas extracurriculares serán remuneradas, por lo que se dotará económicamente una bolsa o ayuda al estudio para el estudiante, a cargo de ENAIRE.

El ICAM elaborará un anexo de cada estudiante donde se harán constar los objetivos educativos y las competencias que debe adquirir el alumno, así como las actividades formativas que desarrollará. Tanto el ICAM como ENAIRE designarán tutores de las prácticas que velarán por el normal desarrollo del proyecto formativo.