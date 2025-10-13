Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM celebra este jueves la jura de nuevos letrados y la entrega de medallas de honor

Archivo - Sede del Colegio de la Abogacía de Madrid - ICAM - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebrará este jueves la incorporación a la profesión jurídica de cerca de 300 nuevos letrados y homenajeará a los más de 400 profesionales de la abogacía que cumplen 25, 50 y 60 años de ejercicio, ha informado el colegio en un comunicado.

En el acto, que volverá a reunir a cerca de 2.000 personas en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y contará con la intervención del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reconocerá la trayectoria de Antonio Garrigues Walker y se entregará la Medalla de Honor del ICAM a hará entrega de las medallas de honor a Manuel Pizarro, Yolanda Ibarrola y Jesús Mª Sánchez García. La ceremonia se dividirá en dos sesiones.

A las 12 horas, se celebrará el acto de jura de los nuevos colegiados, que prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, acompañados de sus padrinos y madrinas.

A continuación, en reconocimiento a su acreditada contribución en favor de la Abogacía institucional y "su exitosa y dilatada" carrera profesional, se procederá al nombramiento como Colegiado de Honor del ICAM a Antonio Garrigues Walker.

La sesión vespertina comenzará a las 17.30 horas y será inaugurada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En esta segunda parte del evento se hará entrega de diplomas e insignias a los letrados y letradas que cumplen 25, 50 y 60 años de colegiación.

Además, el Colegio distinguirá con su Medalla de Honor a tres personalidades del ámbito jurídico e institucional: Jesús Mª Sánchez García, exdecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Manuel Pizarro, expresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; y Yolanda Ibarrola, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado y exconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid.