Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM celebra que siga abierta la oportunidad de regular una pasarela al RETA "justa"

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado que la enmienda transaccional para regular una pasarela al RETA de abogados mutualistas haya avanzado en el Congreso sin votos en contra para seguir negociándose en el seno de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A través de un comunicado, el ICAM ha agradecido a todos los grupos parlamentarios su responsabilidad y que hayan escuchado la voz de los afectados como se reclamaba desde este Colegio en estos días de cara a esta votación. Sin embargo, ha advertido que esta unidad política carecerá de sentido si no se traduce en una aprobación urgente, efectiva y justa.

En este sentido, el Colegio ha subrayado que el texto actual de la enmienda debe ser "necesariamente mejorado" en la próxima Comisión de Justicia del 20 de mayo. Consideran que "en su redacción presente, la norma sigue dejando fuera a demasiados profesionales, lo que supondría una solución parcial e insuficiente para un problema estructural".

"Instamos a los grupos políticos a que, en este proceso de urgencia, escuchen de forma activa la voz de las asociaciones de afectados, que desde la unidad reclaman una pasarela al RETA justa y para todos. El éxito de esta ley solo se medirá por su capacidad de no dejar a ningún mutualista atrás", ha señalado Eugenio Ribón, decano del ICAM.

A su juicio, "la situación de vulnerabilidad de muchos compañeros exige que los tiempos parlamentarios se acorten al máximo" y ha remarcado que "es el momento de hacer justicia sin más demoras".