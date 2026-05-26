Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM reúne a despachos para abordar el bienestar como clave de sostenibilidad en la abogacía

Isabel Winkels, vicedecana del ICAM - ICAM

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El I Foro Bienestar en la Abogacía, impulsado por la Fundación ICAM, ha reunido en la sede colegial a representantes de grandes, medianos y pequeños despachos para compartir experiencias sobre bienestar organizacional y sostenibilidad profesional.

Según ha informado el Colegio de la Abogacía de Madrid en un comunicado, la apertura institucional ha corrido a cargo de la vicedecana, Isabel Winkels, quien ha defendido que "hablar de salud mental no es una opción, es una necesidad" y ha reivindicado avanzar hacia una transformación cultural en la profesión jurídica.

Winkels ha advertido de que durante años problemas como el estrés, la ansiedad, el agotamiento o la presión profesional se han "normalizado" dentro de la abogacía, dificultando que muchos profesionales pidan ayuda o compartan situaciones de desgaste.

Frente a ello, ha defendido la importancia de construir entornos profesionales "más humanos, más conscientes y más sostenibles", capaces de integrar el bienestar en la cultura organizativa de los despachos y no solo como respuesta puntual ante situaciones de crisis.

En este sentido, ha subrayado que el bienestar no puede abordarse como una cuestión periférica o exclusivamente individual, sino como un factor ligado a la sostenibilidad de las organizaciones, al compromiso de los equipos y a la calidad del servicio jurídico.

Asimismo, ha puesto el foco en la necesidad de reforzar modelos de liderazgo con mayor capacidad de escucha y acompañamiento, capaces de detectar situaciones de desgaste antes de que deriven en problemas más graves de salud mental o desconexión profesional.

"El bienestar no puede quedarse en un discurso", ha señalado Winkels, quien ha defendido avanzar hacia espacios de trabajo con mayor seguridad psicológica, más capacidad de conciliación y culturas organizativas donde compartir situaciones de presión deje de percibirse como un signo de debilidad.

La vicedecana ha destacado además el papel del Colegio en este proceso de transformación cultural, impulsando espacios de encuentro, reflexión y acompañamiento para los profesionales.

"Este Foro nace con vocación de continuidad y con la voluntad de convertirse en un espacio vivo, práctico y honesto para abordar problemas reales de la profesión y compartir soluciones concretas", ha afirmado.

La jornada ha contado con la participación de la abogada y experta en bienestar organizacional Mariola Quesada, quien ha defendido la necesidad de pasar del "bienestar como discurso" al "bienestar como palanca real de sostenibilidad en los despachos", una idea que ha articulado el conjunto de las sesiones celebradas durante el foro.