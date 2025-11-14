Colegio de Abogados de Madrid.- Nace como entidad jurídica y académica ICAM Universidad, centro adscrito a la Complutense

Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado el nacimiento jurídico de ICAM Universidad - Centro Adscrito a la UCM, cuya creación ha quedado oficialmente aprobada y publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), ha informado el Colegio en un comunicado.

Con este acto administrativo, según destaca el ICAM, culmina "una etapa decisiva y comienza una nueva: la construcción de un modelo universitario jurídico centrado en la excelencia, la práctica y la innovación".

ICAM Universidad se convierte así en el primer centro universitario en España impulsado por un Colegio Profesional, y lo hace bajo el modelo de centro adscrito a una universidad pública de referencia como la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Esta adscripción garantiza "el rigor académico, la homologación oficial de sus títulos y una oferta formativa conectada con la realidad profesional y los más altos estándares universitarios".

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha subrayado que "el nacimiento de ICAM Universidad como entidad jurídica propia es mucho más que un trámite administrativo: es la culminación de una visión que hemos defendido desde el primer día".

"Queremos una formación jurídica rigurosa, innovadora, con los pies en la realidad de la profesión y los ojos puestos en el futuro. Esta universidad será un espacio donde formar no solo a grandes juristas, sino también a profesionales con compromiso ético, capacidad crítica y vocación de servicio. Y lo haremos garantizando el acceso mediante becas, diversidad y mérito. Es una apuesta del ICAM por el conocimiento como motor de transformación para la abogacía y para la sociedad", ha señalado.

TÍTULOS PROPIOS DESDE YA, TÍTULOS OFICIALES EN MARCHA

Gracias a esta aprobación, ICAM Universidad queda ya facultada para ofertar títulos propios desde el curso académico 2025-2026. Paralelamente, trabaja activamente en la implementación de sus primeros estudios oficiales de Grado en Derecho, basados en un modelo que abre las puertas a la combinación de la presencialidad con la enseñanza online, con una fuerte carga práctica y vocación internacional.

El plan de estudios parte de la experiencia consolidada en la propia UCM, lo que garantiza continuidad, solvencia y adaptación a las exigencias actuales del sector jurídico. La previsión es que los primeros títulos oficiales puedan comenzar en 2026.

Además, el centro tiene previsto lanzar en los próximos meses dos maestrías de alto impacto, dirigidas a juristas del siglo XXI, atraídos por una visión capaz de aglutinar tradición y modernidad.