Colegio de Abogados de Madrid.- Las secciones del ICAM superan por primera vez el techo de los 15.000 inscritos

Esther Mocholi, del ICAM - ICAM

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Secciones del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) han superado por primera vez la barrera de los 15.000 inscritos, al situarse en 15.059 personas a fecha 31 de marzo de 2026, ha informado el Colegio en un comunicado.

Este dato supone un incremento de 700 inscritos distintos respecto a marzo de 2025, cuando el total se situaba en 14.359, lo que representa un crecimiento interanual del 4,9%.

Este avance consolida a las Secciones del ICAM como uno de los principales espacios de especialización, encuentro y actualización jurídica para la abogacía madrileña, con una oferta cada vez más diversa y alineada con los nuevos ámbitos de práctica profesional.

Entre las áreas con mayor volumen de inscritos destacan Familia y Sucesiones, con 5.612 personas inscritas; Procesal, con 4.503; Laboral y Sindical, con 4.343; y Abogados Penalistas, con 4.334.

También sobresalen Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario, con 3.988 inscritos; Responsabilidad Civil y Seguro, con 3.748; Consumo, con 3.746; y Abogados de Empresa, con 3.649.

En términos de crecimiento absoluto, las mayores subidas corresponden a MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), con 381 inscritos más; la recién creada sección de Violencia de Género, con 365; Abogados de Empresa, con 338; Procesal, con 272; y Protección de Datos y Big Data, con 250 nuevos inscritos respecto al mismo periodo del año anterior. También se observan incrementos especialmente significativos en secciones emergentes o de reciente impulso.

Es el caso de Derecho de la Infancia y Adolescencia, que crece un 45,2%; Protección de Datos y Big Data, con un aumento del 39,7%; MASC, con un 32,3%; Sección Derecho del Turismo, con un 23,2%; e Iniciación y Desarrollo Profesional, con un crecimiento del 18,9%. A ello se suma la incorporación y consolidación de nuevas áreas como Violencia de Género y Euro-Asiático.

Igualmente, el crecimiento de la Sección de Iniciación y Desarrollo Profesional, merece una valoración especialmente positiva, porque refleja el compromiso del ICAM con quienes se encuentran en las primeras etapas de su trayectoria y necesitan acompañamiento, orientación y herramientas útiles para consolidar su futuro en la profesión.

Que esta sección haya registrado uno de los incrementos más destacados, con un crecimiento del 18,9%, demuestra que existe una demanda real de espacios pensados para apoyar el acceso al ejercicio, resolver inquietudes prácticas y facilitar el desarrollo de nuevas carreras profesionales.

Para el ICAM, este dato no solo tiene un valor cuantitativo, sino también estratégico, porque evidencia que apostar por el talento joven y por la incorporación de nuevos perfiles a la vida colegial es una inversión clave para el presente y el futuro de la abogacía".

Durante el mes de marzo de 2026, el conjunto de las Secciones registró además un saldo positivo, al pasar de 87 movimientos en marzo de 2025 a 58 en marzo de 2026, manteniendo así la tendencia de crecimiento sostenido del ecosistema seccional.

La evolución de estos datos refleja el dinamismo de las Secciones del ICAM y su capacidad para dar respuesta a los intereses de una abogacía cada vez más especializada, transversal y orientada a los nuevos retos sociales, económicos y tecnológicos.

Para Ester Mocholí, diputada responsable de Secciones, "superar los 15.000 inscritos en las Secciones del ICAM es una magnífica noticia y confirma que este proyecto responde a una necesidad real de la abogacía madrileña: contar con espacios vivos de especialización, formación, intercambio de conocimiento y generación de propuestas.

Estos datos reflejan no solo el creciente interés de los colegiados por participar activamente en la vida colegial, sino también la capacidad de las Secciones para anticiparse a los nuevos desafíos jurídicos y profesionales, incorporando ámbitos emergentes y reforzando aquellos que resultan esenciales para el ejercicio diario de la profesión.

"Desde el ICAM vamos a seguir impulsando unas Secciones cada vez más abiertas, útiles, dinámicas y conectadas con la realidad de la abogacía, porque son una herramienta fundamental para acompañar a los profesionales en su desarrollo y para fortalecer el papel del Colegio como punto de encuentro y referencia jurídica", señala.

El impulso dado por la Junta de Gobierno del ICAM a las Secciones las ha consolidado como una apuesta estratégica por la excelencia, la especialización y la cercanía con la abogacía madrileña.

La creación del mayor número de Secciones de su historia, con más de 50 áreas de especialización y más de 80 profesionales expertos al frente, ha supuesto un hito organizativo y formativo que reforzó el liderazgo del Colegio no solo por su dimensión, sino también por su capacidad para dar respuesta, con rigor y anticipación, a los nuevos retos del ejercicio profesional.

Este modelo, orientado a ofrecer formación técnica de alto nivel, generar espacios de conocimiento compartido y atender la creciente complejidad del ámbito jurídico, sigue proyectando al ICAM como una institución de referencia, innovadora y comprometida con una abogacía cada vez más especializada y preparada.