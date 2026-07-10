El Turno de Oficio del ICAM dispara su actividad con un 10% más de solicitudes de Justicia Gratuita

Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 10 Jul. (EURPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid tramitó 79.328 solicitudes de justicia gratuita durante el primer semestre de 2026, un 10,4% más que en el mismo periodo del año anterior, y efectuó 87.513 designaciones de abogado de Oficio, con un incremento interanual del 8,1%, ha informado el Colegio en un comunicado.

El crecimiento se produce, además, mientras disminuye el número de profesionales encargados de prestar el servicio: a 30 de junio había 4.649 abogados y abogadas adscritos al Turno de Oficio, un 2,4% menos que un año antes.

Los datos han sido presentados este viernes durante el acto institucional celebrado por el Colegio de la Abogacía de Madrid con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que este año ha servido para conmemorar el 30 aniversario de la Ley 1/1996.

Precisamente, en reconocimiento a su labor como ministro de Justicia durante la tramitación y aprobación de esta norma, durante el evento el ICAM ha entregado la Encomienda de la Hermandad a Juan Alberto Belloch.

El aumento de actividad en el ámbito de la justicia gratuita se extiende a los principales indicadores del Turno de Oficio. Entre enero y junio se realizaron 65.167 asistencias letradas en funciones de guardia, frente a las 58.850 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone una subida del 10,7%.

También aumentó un 5,3% el número de guardias, hasta alcanzar las 19.483. Las mayores subidas se produjeron en las asistencias de Extranjería, que crecieron un 34,1%, hasta las 5.104; rechazos en frontera, con un incremento del 25,4%; y violencia de género, que avanzó un 14%. Las asistencias correspondientes a procedimientos abreviados, que concentran el mayor volumen, aumentaron un 8,3%, hasta las 41.626.

Por materias, la jurisdicción penal volvió a representar el principal ámbito de actividad, con 42.550 solicitudes de justicia gratuita, un 11 % más, y 50.423 designaciones, un 7,5% por encima del primer semestre de 2025.

El crecimiento más intenso entre las áreas de mayor volumen se registró en el orden contencioso- administrativo, donde las solicitudes aumentaron un 41,2% y las designaciones un 30,5%.

Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, los datos del primer semestre constituyen la expresión más reciente de una realidad construida a lo largo de tres décadas: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita proporcionó el marco jurídico, pero han sido los profesionales del Turno de Oficio quienes han hecho efectivo cada día el derecho constitucional de defensa.

"Ninguna ley, por importante que sea, se cumple sola", señaló Ribón, que reivindicó la labor de los abogados y abogadas que intervienen en guardias, asistencias a detenidos, procedimientos judiciales y situaciones de especial urgencia o vulnerabilidad.

RECONSTRUCCIÓN

El informe elaborado por el ICAM con motivo del aniversario ha reconstruido por primera vez la evolución completa del servicio, que suma cerca de cuatro millones de solicitudes de justicia gratuita, más de 3,47 millones de designaciones de letrado y más de 2,55 millones de asistencias al detenido.

Sin embargo, el aumento de la actividad y la reducción del censo de profesionales muestran también la presión creciente que soporta el sistema.

Ribón reclamó que la conmemoración de los treinta años de la ley no se limite a reconocer el camino recorrido, sino que sirva para abordar su futuro.

"La justicia gratuita no debe entenderse como una responsabilidad que recaiga únicamente en la dedicación personal de los abogados y abogadas que la prestan, ni en el esfuerzo económico y organizativo de los Colegios", sostuvo el decano.

UN RECONOCIMIENTO AL IMPULSO DE LA LEY DE 1996

El recorrido por los treinta años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita culminó con la entrega de la Encomienda de la Hermandad ICAM a Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia durante la etapa en la que se impulsó y aprobó la norma, quien reivindicó el carácter colectivo de aquella reforma, defendió la plena vigencia de sus fundamentos constitucionales y se mostró partidario de actualizarla para responder a los profundos cambios experimentados por la sociedad y el sistema de justicia desde 1996.

En la laudatio, el decano destacó que la Ley 1/1996 transformó el principio de igualdad ante la justicia en un sistema público organizado, dotado de procedimientos, requisitos y un reconocimiento formal del derecho.

Su objetivo era tan elemental como decisivo: evitar que una persona pudiera quedar fuera de los tribunales por no disponer de recursos para pagar su defensa.

"La justicia gratuita no era una concesión caritativa, sino la garantía práctica de un derecho constitucional: el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad", señaló Ribón.

Bajo el impulso político del Ministerio dirigido por Belloch, añadió, se trató de "convertir el viejo ideal de igualdad ante la ley en una realidad cotidiana para quienes carecían de recursos".

En sus palabras de agradecimiento, el exministro compartió el reconocimiento con los responsables de los colegios de la abogacía, los juristas, los equipos ministeriales y los representantes parlamentarios que promovieron y desarrollaron la reforma.

Belloch recordó que el proceso había comenzado antes de su llegada al Ministerio y mencionó, entre otros, el trabajo de Tomás de la Quadra, Fernando Pastor, Joaquín de Fuentes, José María Collado, Miguel Cid, Fernando Escribano y Carlos Carnicer, así como el respaldo de los distintos grupos parlamentarios.

Belloch situó la trascendencia de la norma más allá de la organización de una prestación pública. "La justicia gratuita no implica solo organizar un servicio al ciudadano que carece de recursos económicos suficientes para litigar. Está en la esencia de los principios constitucionales", afirmó.