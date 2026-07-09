El Constitucional rechaza un recurso de Cataluña a la Ley de Vivienda porque no priva de decidir a las CC.AA.

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han puesto las banderas a media asta por las víctimas de los accidentes ocurridos ayer 20 de - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra la Ley de Vivienda, al considerar que no priva de capacidad de decisión a las comunidades autónomas.

Según informa el TC en un comunicado este jueves, la sentencia sostiene que el legislador estatal tiene competencias para definir los objetivos prioritarios que serán objeto de financiación estatal, pero que eso no impide que las comunidades establezcan sus propios objetivos y prioridades al configurar sus políticas de vivienda.

También toma en consideración que aprobar los planes estatales precisa de la participación de las autonomías, a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.