Cuatrecasas.- (AMP) Cuatrecasas registra unos ingresos "históricos" de 447,1 millones en 2025, un 2,5% más

Archivo - Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas - JOSEP LAGO, CUATRECASAS - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatrecasas facturó 447,1 millones de euros en 2025, lo que implica un aumento del 2,5% respecto al año anterior, según ha anunciado la firma, que ha destacado en su informe de sostenibilidad corporativa que este volumen de negocio "histórico" confirma el crecimiento del despacho y consolida "su posición de liderazgo dentro del sector legal".

En cuanto a todo el grupo, la facturación se ha elevado hasta los 448,3 millones de euros, lo que supone igualmente un incremento de un 2,5% frente al 2024 (437,4 millones).

La compañía también menciona un crecimiento acumulado de facturación cercano al 42%, equivalente a 131,8 millones adicionales entre 2020 y 2025.

Además, en España presenta una cifra de negocio de 347,7 millones, que aumenta en un 1,22% y a la que se suman los 99,4 millones procedentes de su actividad internacional, y señala que, con un peso del 22,2% sobre el total, esto les confirma como "la firma de abogados de origen español con mayor proyección internacional por volumen de ingresos".

En cuanto a los beneficios contables obtenidos por país, el resultado en España es de unos 34,2 millones de euros en 2025, con lo que crece un 0,59% respecto a los casi 34 millones del año anterior y representa un 88% del total, cifrado en cerca de 38,8 millones.

Por detrás destacan los beneficios contables de países como Colombia, con 945.332 euros, o Chile (933.724 euros), al contrario que los valores en negativo de México (-2,14 millones), Estados Unidos (-50.689 euros) y Perú (-34.797 euros).

La mencionada cifra de volumen histórico es "el fruto de una estrategia clara: excelencia técnica, cercanía al cliente y una apuesta sostenida y decidida por el talento y la tecnología", declara el consejero delegado de Cuatrecasas, Javier Fontcuberta, según recoge el comunicado de la compañía.

"Este crecimiento, además, refuerza nuestra vocación internacional, que ya supone más de una quinta parte de los ingresos, impulsada por el desarrollo de nuestras oficinas y equipos y por la creciente demanda de asesoramiento multijurisdiccional de alto valor", resalta.

Finalmente, en su 'Informe de Sostenibilidad Corporativa 2025' detalla una inversión de 4,3 millones de euros en I+D+i y de 2,8 millones en formación, además de 5.887 horas dedicadas a servicios pro bono (un 47% más que en 2024) y más de 500.000 euros en donaciones a entidades sin ánimo de lucro.

En términos de sostenibilidad, afirma que el 78% de la energía consumida en 2025 ha sido de origen renovable y que ha reducido un 13,41% su huella de carbono frente al año anterior.