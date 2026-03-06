La decana de la UNED Sonia Calaza, la abogada Pilar Menor y Telefónica, galardonados con los Premios Igualdad del ICAM

Archivo - Fachada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que pasa a llamarse Colegio de Abogacía de Madrid, a 11 de julio de 2022, en Madrid (España). Fundado en el año 1596, el Colegio de Abogados de Madrid ha sido renombrado tras un acuerdo f - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

La decana de la Facultad de Derecho de la UNED, Sonia Calaza, la abogada y referente del sector legal Pilar Menor y las organizaciones Telefónica y Compass han sido distinguidas con los Premios de Liderazgo e Igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Los galardones reconocen cada año trayectorias profesionales y proyectos comprometidos con el avance de la igualdad en el ámbito jurídico, académico y empresarial. En el marco de la XIII Cumbre de Mujeres Juristas, la corporación madrileña entregó los galardones en una ceremonia celebrada este jueves en la sede colegial, que reunió a representantes del ámbito jurídico, institucional, empresarial e informativo, ha informado el Colegio en un comunicado.

En ese mismo acto, el Colegio hizo entrega también del Sello de Buenas Prácticas en Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ejercicio de la Abogacía al despacho RocaJunyent, una distinción que este año coincidió además con el trigésimo aniversario de la firma.

Los premios, que en esta tercera edición amplían su alcance para distinguir tanto a personas físicas como jurídicas, llevan el nombre de dos referentes del compromiso con el liderazgo femenino y la lucha por la igualdad en la abogacía: la primera decana del Colegio de la Abogacía de Madrid, Sonia Gumpert, y las juristas Belén Landáburu y María Telo, impulsoras de reformas decisivas para el reconocimiento jurídico de los derechos de las mujeres en España.

LIDERAZGO JURÍDICO

El jurado de los Premios de Igualdad del ICAM reconoció en la categoría Liderazgo 'Decana Sonia Gumpert' la trayectoria de Pilar Menor, Senior Partner de DLA Piper en España y copresidenta global del área laboral de la firma.

Al frente de uno de los mayores equipos laborales del sector, con cerca de 400 profesionales en más de 40 jurisdicciones, Menor se ha consolidado como "una de las voces más influyentes de la abogacía de los negocios en materia de igualdad, diversidad y promoción del talento femenino".

Junto a este reconocimiento individual, el jurado distinguió en la categoría de persona jurídica a Telefónica, cuya estrategia corporativa "integra políticas estructurales de igualdad, diversidad y conciliación orientadas a reforzar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y a promover entornos de trabajo más equilibrados dentro de la organización".

La compañía impulsa además programas de desarrollo del talento femenino, iniciativas de mentoring y proyectos dirigidos a fomentar vocaciones tecnológicas entre niñas y jóvenes.

El jurado concedió además una mención de honor a Carmen Fresnera Fernández, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al avance de la igualdad dentro de la abogacía.

IMPULSO ACADÉMICO

La decana de la Facultad de Derecho de la UNED, Sonia Calaza, fue reconocida en la categoría Premio Igualdad 'Belén Landáburu y María Telo' por su labor en el impulso de iniciativas académicas y divulgativas orientadas a visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito jurídico y universitario.

Entre ellas destaca el programa 'Educación y Abogacía tienen nombre de mujer', una iniciativa que reúne a juristas, académicas y profesionales de distintas disciplinas para compartir experiencias y ofrecer referentes a estudiantes que aspiran a desarrollar su carrera en el mundo del Derecho.

El premio en la categoría de persona jurídica recayó en Compass, multinacional del sector de la restauración colectiva y los servicios de alimentación, cuyo programa corporativo en materia de diversidad, igualdad e inclusión ha impulsado nuevas dinámicas de colaboración dentro de la empresa y ha favorecido el acceso al empleo y la promoción profesional de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Entre sus iniciativas sobresale Woman's Academy, un programa formativo que combina capacitación profesional, apoyo psicosocial y medidas de conciliación destinadas a facilitar la incorporación laboral de mujeres procedentes de entornos especialmente vulnerables.

El jurado concedió además dos menciones de honor a Concepción Morales Vállez y a la organización MELYT, por su contribución al impulso de la igualdad dentro del ámbito jurídico.

SELLO DE IGUALDAD

Para finalizar, y reconociendo el compromiso sostenido del despacho con la promoción de entornos profesionales más equilibrados dentro del sector legal, el ICAM entregó al despacho RocaJunyent el Sello de Buenas Prácticas en Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ejercicio de la Abogacía.

La distinción, que coincide con el 30º aniversario de la firma, se concede a instancias de la Comisión de Igualdad del ICAM con el objetivo de visibilizar y premiar aquellas iniciativas que fomentan un entorno más equitativo en el ejercicio de la abogacía.

Los Premios de Igualdad y Liderazgo del ICAM fueron creados en 2023 con el objetivo de reconocer el compromiso con la equidad en el sector jurídico y visibilizar el talento femenino en la abogacía.

Divididos en dos categorías, el Premio Igualdad 'Belén Landáburu y María Telo' distingue a personas y organizaciones que han impulsado medidas efectivas en favor de la igualdad de género, mientras que el Premio Liderazgo 'Decana Sonia Gumpert' destaca a profesionales y entidades que, con su trayectoria, han contribuido a abrir camino para las mujeres en puestos de responsabilidad dentro del ámbito legal y empresarial.

En su tercera edición, se han recibido una treintena de candidaturas, presentadas tanto por profesionales del ámbito jurídico como por organizaciones e instituciones comprometidas con la promoción de la igualdad.

Las propuestas recibidas reflejan la creciente implicación del sector legal, académico y empresarial en el impulso de iniciativas orientadas a reducir las brechas de género y a favorecer el acceso de las mujeres a posiciones de responsabilidad.

