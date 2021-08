El decano de abogados de Málaga urge "a dar el paso políticamente" para aumentar el presupuesto para el turno de oficio

MÁLAGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, ha reclamado una "actualización urgente" de los importes que recibe un abogado en el turno de oficio, que "llevan igual durante 12 años", considerando que "políticamente hay que dar el paso de aumentar los presupuestos destinados a la Justicia Jurídica Gratuita porque si no estaremos dando una importancia que no es la que le corresponde a un servicio que garantiza un derecho fundamental".

"Cualquier ciudadano puede entender que si un abogado de oficio está cobrando lo mismo que hace 12 años, está cobrando menos", ha manifestado González, quien ha apuntado en declaraciones a Europa Press que "por el trabajo de los compañeros y todas las infraestructuras que se ponen a disposición de los ciudadanos se están pagando unas cantidades que son absolutamente ridículas".

Ha recordado que esta petición se hace desde el colegio al Gobierno andaluz, competente en esta materia, como también, ha dicho, "estamos reclamando a la Junta de Andalucía que no haya actividades que se desarrollen dentro de la asistencia jurídica gratuita que se queden sin pagar, que se pague todo lo que se hace", explicando que "hay actuaciones que no se están abonando".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que "si un juez llama al abogado de guardia para una actuación a un detenido y la administración andaluza finalmente no le concede la asistencia jurídica, eso quedará sin cobrar y no puede ser". "La Junta está cargando sobre los colegiados y los colegios toda la tramitación para averiguar si esa persona tiene o no recursos", ha dicho.

El decano ha señalado que los letrados prestan en esos momentos "un servicio público y será la Junta de Andalucía quien tendrá que cobrarle ese servicio público que ha recibido el ciudadano por las vías ordinarias, igual que cobra una multa o cualquier otra prestación, y no hacer recaer sobre el abogado esa reclamación para poder cobrarlo".

Asimismo, en este punto, ha recordado que el colegio ha adelantado los pagos, "con el fin de ayudar a los compañeros del turno de oficio", una vez que lo justifiquen y "sin esperar a los pagos de la Junta andaluza", y también que se está mejorando la sección, "con sistemas informáticos más sencillos".

La defensa de la Abogacía es uno de los pilares de acción del colegio, ha indicado González, señalando que "entendemos que debemos acompañar al abogado en todas sus etapas profesionales y eso lo estamos haciendo con guías jurídicas de apoyo, orientación sobre marketing y también informando de ayudas o subvenciones a las que pueden acceder".

El decano también ha manifestado que están "trabajando con la Audiencia provincial y los distintos órganos para buscar soluciones a las disfunciones que se producen en el ejercicio profesional con jueces, fiscales u otros operadores jurídicos".

Ha apuntado que se han duplicado las ayudas que se daban a los letrados que están en situaciones de enfermedades graves y de larga duración y "se ha multiplicado la formación que se ofrece, con una o dos actividades formativas cada día", incidiendo en este punto en el próximo congreso jurídico, donde a través de 80 ponencias se ofrecerán "todas las novedades jurídicas".

González ha indicado que esta nueva junta de gobierno está apostando por un colegio "más transparente" y se está modernizando la estructura, además de planteando la renovación de la página web de la institución y los sistemas informáticos, "todo con el objetivo de que el colegio sea lo más útil posible al colectivo".