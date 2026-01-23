Europa Press Legal.- Varios actos recordarán este sábado a los abogados laboralistas asesinados en Atocha hace 49 años

Archivo - Los nombres de los abogados asesinados durante la ofrenda floral por el 47 aniversario de los asesinatos de los Abogados de Atocha, en el monumento ‘El Abrazo’ en la plaza de Antón Martín, a 24 de enero de 2024, en Madrid (España). Tras la ofren - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios actos recordarán este sábado día 24 a los cinco abogados laboralistas asesinados hace 49 años junto al bufete en el que trabajaban, en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.

En concreto, el 24 de enero de 1977 los abogados Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez perdieron la vida, y resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia, a manos de asaltantes de ultraderecha.

Como en anteriores aniversarios se llevará a cabo una ofrenda floral en la Plaza de Antón Martín de la capital, junto la estatua 'El abrazo', de Juan Genovés, a partir de las 10.30 horas, según ha informado CC.OO. Madrid.

El acto central tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Auditorio Marcelino Camacho con la entrega del premio Abogados de Atocha a dos representantes de las Madres de Plaza de Mayo y dos representantes de Abuelas Plaza de Mayo, en reconocimiento a su lucha por la memoria, la verdad y la justicia frente a los crímenes de la dictadura argentina iniciada por Jorge Rafael Videla en el año 1976.

El reconocimiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se otorga coincidiendo con el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina, momento en el que iniciaron su revuelta para denunciar la desaparición forzada de miles de personas durante la dictadura.

Además del premio principal, se otorgarán dos menciones especiales a colectivos de mujeres en contextos de conflicto. La primera de ellas será para la Asociación Esperanza y Libertad, como reconocimiento a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres afganas.

La segunda mención especial recaerá en la Unión de Mujeres Saharauis, de la que se ha resaltado su papel esencial en el sostenimiento de la vida en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.