V Congreso Internacional sobre Activos Digitales, Inteligencia Artificial y Sector Financiero, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) - ICAM

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de impulsar la innovación financiera sin renunciar a la seguridad jurídica y la protección de los inversores ha centrado este jueves la inauguración del V Congreso Internacional sobre Activos Digitales, Inteligencia Artificial y Sector Financiero, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

En la apertura del encuentro, que reúne durante dos jornadas a más de 60 especialistas del ámbito jurídico, financiero y tecnológico, el decano Eugenio Ribón ha advertido del riesgo de que el modelo regulatorio europeo termine perjudicando la competitividad frente a otras grandes economías, en un momento de rápida transformación de los mercados, ha informado el ICAM en un comunicado.

"El reto de Europa es encontrar el equilibrio: que la seguridad jurídica sea una ventaja competitiva y no un freno a la innovación", ha señalado Ribón, quien ha defendido la apuesta europea por un marco regulatorio exigente, con el Reglamento MiCA como pieza central, pero ha llamado la atención sobre la rapidez con la que avanzan Estados Unidos y China en el desarrollo de nuevas tecnologías financieras.

El decano ha subrayado que la tecnología blockchain ha dejado de ser una promesa para convertirse en una herramienta cada vez más utilizada por las entidades financieras, desde la emisión de bonos y obligaciones hasta el desarrollo de depósitos tokenizados y monedas estables (stablecoins).

EL EURO DIGITAL, UNA CUESTIÓN DE SOBERANÍA Y COMPETITIVIDAD

En este proceso de transformación, Ribón ha situado el desarrollo del euro digital entre las prioridades estratégicas de Europa. El decano ha reclamado un impulso definitivo a este proyecto ante el avance de otras monedas digitales y la creciente competencia internacional.

También ha advertido de los cambios que puede provocar la inteligencia artificial en el negocio financiero, especialmente por la aparición de agentes autónomos capaces de decidir inversiones, asesorar a empresas e incluso competir con las entidades financieras tradicionales.

Una evolución que, según ha explicado, plantea importantes desafíos jurídicos en materia de protección de datos, prevención del blanqueo de capitales y supervisión.

Ante estas transformaciones, el decano ha reivindicado el papel de la abogacía como garante de la seguridad jurídica, tanto en la interpretación y aplicación de las nuevas normas como en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los riesgos de la innovación tecnológica.

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MERCADOS Y LOS NUEVOS DESAFÍOS JURÍDICOS

En esta misma línea, el codirector del Congreso y profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, Alfredo Muñoz, ha destacado los avances de los proyectos Pontes y Appia del Eurosistema, que están impulsando el desarrollo de mercados financieros basados en tecnologías de registro distribuido.

Muñoz ha defendido que el dinero digital mayorista puede tener un alcance transformador incluso superior al del euro digital minorista, al facilitar la liquidación de operaciones y la negociación de instrumentos financieros tokenizados.

Como ejemplo de estos avances, ha mencionado una reciente emisión de bonos digitales por importe de 1.000 millones de euros vinculada al Mecanismo Europeo de Estabilidad.

El profesor ha llamado también la atención sobre los desafíos jurídicos que plantea la incorporación de agentes autónomos de inteligencia artificial a las operaciones financieras.

La posibilidad de que estos sistemas ejecuten pagos y celebren contratos de forma automatizada abre interrogantes sobre la autorización de las transacciones, la atribución de responsabilidades y la protección de los clientes, lo que, a su juicio, exigirá adaptar la normativa europea de servicios de pago.

Precisamente sobre la necesidad de dar respuesta jurídica a estas transformaciones ha incidido el diputado segundo del ICAM, presidente de su Sección de Derecho Bancario y codirector del encuentro, José Ramón Couso.

Durante su intervención, ha destacado la importancia de reunir en un mismo espacio a las autoridades reguladoras y supervisoras, las principales entidades financieras, las empresas tecnológicas y los profesionales de la abogacía para intercambiar criterios y formular propuestas ante los cambios que experimenta el sector.

Couso ha señalado que la contratación mediante agentes autónomos obliga a revisar categorías jurídicas tradicionales, especialmente en materia de responsabilidad y garantías de los consumidores.

También ha destacado el valor del Congreso como espacio abierto al debate entre profesionales de distintas disciplinas, del que han surgido iniciativas que posteriormente han tenido continuidad en el sector.

La inauguración ha contado asimismo con la participación del secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego, quien ha destacado la consolidación del encuentro como una cita de referencia para conocer los avances de la innovación financiera y facilitar el intercambio entre autoridades, entidades financieras, empresas tecnológicas y especialistas. En el acto ha intervenido también Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM.

LOS RETOS DE LLEVAR LOS ACTIVOS DIGITALES A LA ACTIVIDAD BANCARIA

La necesidad de compatibilizar innovación y seguridad jurídica ha tenido continuidad en la primera mesa redonda del Congreso, dedicada a los prestadores de servicios de criptoactivos, las infraestructuras y la identidad digital.

Ana Elliot, directora de Desarrollo de Negocio de Prosegur Crypto, ha señalado que la gestión del riesgo constituye una de las principales preocupaciones de las empresas que quieren operar con activos digitales.

Una cuestión en la que ha coincidido Aurora Cuadros Sánchez, directora corporativa de Securities Services de Cecabank, quien ha destacado que las nuevas tecnologías permiten agilizar los procesos financieros, pero no sustituyen las garantías de seguridad, protección del cliente y cumplimiento normativo exigidas a las entidades.

Elliot ha puesto como ejemplo la custodia de criptoactivos incautados por las fuerzas de seguridad, una actividad en la que resulta esencial garantizar la trazabilidad de las operaciones para su posterior control judicial.

La identificación digital y la integración de estos servicios en la actividad financiera han sido otros de los asuntos abordados. Íñigo García de Mata, CTO de Sybol, ha explicado cómo las credenciales electrónicas permiten verificar la identidad y determinados datos de los usuarios sin necesidad de compartir documentos completos, simplificando los trámites y reforzando la protección de la información personal.

Una posibilidad que también ha destacado Pedro Méndez de Vigo, responsable jurídico europeo de Crypto.com, por su utilidad para facilitar la identificación de clientes y el cumplimiento de las obligaciones de las entidades reguladas.

Por su parte, Ángel Luis Quesada Nieto, CEO y cofundador de ONYZE, ha incidido en las dificultades de integrar las soluciones de custodia y tokenización en los procedimientos habituales de bancos y otras entidades financieras.

Según ha señalado, su compañía participa en cerca de 25 emisiones de activos tokenizados en España, con un volumen próximo a los 100 millones de euros en activos bajo gestión.