EL ICAM CIERRA SU VI CONGRESO DE DERECHO BANCARIO CON EL FOCO EN LA DIGITALIZACIÓN Y LA SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA DEL SECTOR FINANCIERO. - ICAM

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VI Congreso Internacional de Derecho Bancario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha concluido con un encuentro en el que se han abordado cuestiones como la digitalización, la sostenibilidad o la evolución del marco regulatorio europeo y que consolida a Madrid como "punto de referencia" en el debate jurídico-financiero.

La clausura ha tenido lugar tras dos jornadas en las que reguladores, juristas y representantes del sector han analizado los principales desafíos del sistema financiero en un contexto de transformación tecnológica y normativa, ha indicado ICAM en un comunicado.

Durante esta segunda jornada, el Congreso ha contado con tres conferencias moderadas y dirigidas por el diputado 2º del ICAM y presidente de la Sección de Derecho Bancario y director del Congreso, José Ramón Couso, en las que han participado la subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales del Ministerio de Economía, Ana Puente; el adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos, Francisco Pérez; y el presidente del FROB, Álvaro López Barceló.

Durante las conferencias, han analizado los principales retos regulatorios, tecnológicos y de supervisión en el actual escenario de transformación del sistema financiero.

El programa se ha completado con dos mesas redondas centradas en cuestiones de actualidad, como la complejidad jurídica de las cesiones y anticipos en el marco de Verifactu, el SII y la factura electrónica, abordando su impacto en la operativa del factoring y confirming, así como los retos de la digitalización de los procesos financieros y la prevención del fraude.

Asimismo, se ha analizado el impulso de las finanzas sostenibles y responsables (Finresp), con especial atención a su integración en la estrategia empresarial, el papel de las entidades financieras en la transición sostenible y los desafíos regulatorios y de gobernanza asociados. Todo ello ha reforzado el Congreso como foro de referencia para el análisis jurídico del sector.

El Congreso contó además con una mesa dedicada a las novedades legislativas y la jurisprudencia reciente, en la que participaron los directores de asesoría jurídica de algunas de las principales entidades financieras del país --Santander España, BBVA, Banco Sabadell, Cecabank, Ibercaja y CaixaBank--, quienes ofrecieron una visión práctica sobre los principales cambios normativos y su impacto en la actividad bancaria. Todo ello ha reforzado el Congreso como foro de referencia para el análisis jurídico del sector.

ESTABILIDAD, COMPETITIVIDAD Y FUTURO DEL SISTEMA FINANCIERO

El acto de clausura del Congreso contó con la participación de José Ramón Couso; el director general de CECA, Antonio Romero; el secretario del Consejo del Banco de España, Javier Priego; y la viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Macamen Tejera Gimeno, quienes coincidieron en destacar "la relevancia del foro como espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del sector financiero".

En su intervención, Couso ha puesto en valor "la dimensión y el alcance" del Congreso, subrayando "la intensidad" de un programa que ha reunido a decenas de expertos y centenares de asistentes. "Han sido más de 50 ponentes, múltiples mesas y conferencias, y más de 300 personas han pasado por esta sala", ha destacado, reconociendo "la dificultad" de sintetizar el contenido abordado.

Como director del Congreso, Couso ha agradecido la implicación de instituciones, ponentes y asistentes, y ha reivindicado el papel de este encuentro como "espacio de generación de conocimiento compartido". "Es un Congreso muy intenso, pero también muy necesario para reflexionar sobre los retos del sector", ha señalado, además que las conclusiones serán recogidas en futuras publicaciones para dar continuidad al trabajo realizado.

Por su parte, Romero ha subrayado que el Derecho bancario europeo se encuentra en un momento decisivo, afirmando que encuentros como este Congreso resultan clave para aportar "reflexiones e ideas" al debate sobre su futuro.

Durante su intervención, puso en valor los avances logrados tras la crisis financiera en términos de "estabilidad", pero ha advertido también de los efectos de un marco normativo cada vez "más complejo". "Hemos llegado a cotas de complejidad difícilmente asumibles en la gestión diaria, que pueden afectar a la competitividad del sistema financiero europeo", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa basada en "el equilibrio entre estabilidad y crecimiento", apostando por simplificar la regulación, revisar el modelo normativo europeo y adaptar los mandatos de supervisión para incorporar también estos objetivos.

Por su parte, Priego ha puesto en valor "la calidad del programa y la evolución del Congreso". "Habéis tocado lo que se tiene que tocar: regulación, gobernanza, monedas digitales o digitalización", ha destacado.

Asimismo, ha agradecido al ICAM y a todos los participantes "su implicación en la consolidación de esta iniciativa". "Es un encuentro que tenemos que mimar y cuidar, y que hay que seguir impulsando", ha insistido.

Por último, Tejera puso el acento en el papel estratégico del sector financiero en el desarrollo económico, destacando que "el sector bancario es "un aliado estratégico en el desarrollo económico y social, al canalizar el ahorro, facilitar la financiación y contribuir al crecimiento empresarial y familiar".

Asimismo, ha subrayado el posicionamiento de Madrid como uno de los principales centros financieros europeos. "Madrid es hoy una de las principales plazas financieras en Europa", ha sostenido.

La viceconsejera ha defendido además la necesidad de encontrar "un equilibrio entre regulación y competitividad", advirtiendo del impacto de la hiperregulación en el sector. "El reto es encontrar el equilibrio para que la regulación no lastre la estabilidad ni la competitividad, apostando por políticas de simplificación administrativa e impulso a la innovación como palancas clave para el crecimiento", ha añadido.

LA BANCA ANTE UNA TRANSFORMACIÓN DISRUPTIVA

La conferencia de clausura dICAM corrió a cargo del profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense y Of Counsel en CECA Magán Abogados y Tritemus, Alfredo Muñoz, quien puso el foco en los grandes retos que afronta el sector financiero ante la irrupción de nuevas tecnologías.

Muñoz ha advertido de que la banca se encuentra en "un momento crítico marcado por el avance del dinero tokenizado, la inteligencia artificial y los agentes autónomos".

"La banca tiene que estar profundamente preocupada por los cambios que se están produciendo, hay que adaptarse o ver las consecuencias", ha destacado.

Además, ha puesto en valor "el potencial disruptivo de las stablecoins y el dinero tokenizado como sistemas de pago globales, así como el impacto de la IA en el análisis de riesgos, capaz de anticipar insolvencias con gran precisión".

No obstante, ha alertado de los desafíos regulatorios asociados, como el sesgo algorítmico, la falta de transparencia o los riesgos para la privacidad.

Asimismo, ha subrayado "el papel creciente" de los agentes autónomos, capaces de tomar decisiones económicas y contratar servicios "de forma independiente, lo que plantea importantes interrogantes jurídicos".

Como conclusión, ha insistido en que el verdadero desafío reside en la combinación de estas tecnologías. "No tenemos una, sino tres tecnologías desafiantes que requieren adaptación permanente", ha detallado, al tiempo que ha reclamado "una regulación más clara y adaptada al nuevo entorno digital".