El ICAM concede su medalla de honor al Consejo de Estado por su contribución a "la legalidad y la seguridad jurídica"

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha distinguido este lunes al Consejo de Estado con su Medalla de Honor en reconocimiento a su contribución "a la defensa de la legalidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho" - ICAM

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha distinguido este lunes al Consejo de Estado con su Medalla de Honor en reconocimiento a su contribución "a la defensa de la legalidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho" desde su fundación hace exactamente 500 años.

La entrega del máximo reconocimiento colegial ha tenido lugar durante la ceremonia anual de homenaje a los abogados y abogadas que cumplen 25 años de colegiación, celebrada este lunes en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, ha indicado el ICAM en un comunicado.

La vicedecana Isabel Winkels ha sido la encargada de explicar los méritos que justifican el reconocimiento antes de entregar la Medalla de Honor a la consejera permanente del Consejo de Estado y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.

La historia del Consejo de Estado se remonta a 1526, cuando Carlos V impulsó en Granada su configuración como órgano de asesoramiento de la Corona en las grandes cuestiones de Estado.

Desde entonces, la institución ha acompañado a "las principales transformaciones políticas y jurídicas de España", desde la Monarquía de los Austrias hasta el actual sistema constitucional.

La Constitución de 1812 incorporó expresamente al Consejo de Estado a la organización institucional española y, más de siglo y medio después, la Constitución de 1978 consagró en su artículo 107 su condición de supremo órgano consultivo del Gobierno.

Para Winkels, esa trayectoria revela "algo más que la longevidad de una institución". Considera que "las instituciones verdaderamente duraderas son aquellas que saben adaptarse a los tiempos sin renunciar a los principios que justifican su existencia".

El reconocimiento refleja asimismo "la importancia" que la abogacía atribuye a unas instituciones sólidas y a un marco jurídico "estable" para garantizar "la defensa efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos".

El acuerdo de concesión destaca, en este sentido, "la tradición compartida por ambas instituciones de independencia de criterio, respeto a la legalidad y servicio al interés general".

Al recoger la Medalla de Honor, Carcedo ha agradecido al ICAM una distinción que supone "un broche a la celebración" del quinto centenario del Consejo de Estado y que adquiere "un significado especial por proceder de una institución con la que comparte siglos de historia y la responsabilidad de dejar una impronta positiva y reconocible".

La consejera permanente ha destacado tres vínculos fundamentales entre ambas instituciones: "su larga tradición histórica, el protagonismo de la abogacía en su funcionamiento y su compromiso con los principios constitucionales".

En particular, ha puesto de relieve "la importancia" de los profesionales del Derecho para el desarrollo del Estado social y democrático de Derecho, así como la responsabilidad de quienes hoy integran ambas instituciones "de preservar y enriquecer el legado recibido".

Carcedo ha recordado además que ambas instituciones encuentran su legitimidad actual en la Constitución Española, que reconoce el papel de los colegios profesionales y del Consejo de Estado en sus artículos 36 y 107.

Finalmente, ha expresado su deseo de que ambas instituciones sigan cumpliendo "siglos como reflejo de la continuidad democrática y de su servicio a la ciudadanía".

CERCA DE 450 LETRADOS Y 25 AÑOS DE EJERCICIO

La ceremonia ha servido también para reconocer la trayectoria de cerca de 450 abogados y abogadas que cumplen 25 años de colegiación, una generación que ha vivido profundas transformaciones jurídicas, sociales y tecnológicas desde su incorporación al ejercicio de la abogacía en 2001.

En su intervención ante los homenajeados, el decano Eugenio Ribón ha recordado cómo era la profesión hace un cuarto de siglo, cuando España estrenaba una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, los expedientes llenaban de papel los despachos y la relación con los tribunales era esencialmente presencial.

Desde entonces, los profesionales han tenido que adaptarse a "innumerables reformas legislativas, crisis económicas, una pandemia y una revolución tecnológica que ha llevado la inteligencia artificial hasta el ejercicio cotidiano del Derecho".

El homenaje ha permitido también a Ribón recordar "las responsabilidades del ICAM con los profesionales a quienes representa". El decano ha reafirmado la obligación del Colegio de defender su independencia, velar por su dignidad profesional, escuchar sus necesidades y acompañarlos ante las dificultades que afrontan en el ejercicio.

El decano ha vinculado asimismo la trayectoria de los homenajeados con la historia del ICAM, fundado en 1596, y ha recordado que la continuidad del Colegio durante más de cuatro siglos ha sido "posible" gracias al trabajo de sucesivas generaciones de abogados.

Con la mirada puesta en el futuro, Ribón ha destacado especialmente "la importancia de transmitir a los profesionales más jóvenes no solo los conocimientos adquiridos, sino también el criterio, los principios y la responsabilidad que proporciona la experiencia".

"EL ORDENAMIENTO JURÍDICO HA AVANZADO EN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES"

La ceremonia, conducida por el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero, ha concluido con la intervención de la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez, quien ha repasado "las profundas transformaciones jurídicas" que han acompañado a los profesionales homenajeados desde 2001, año en el que se aprobó un nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.

Desde entonces, ha recordado, el ordenamiento jurídico "ha avanzado en ámbitos como la igualdad entre mujeres y hombres, la protección frente a la violencia de género, los derechos de la infancia y las personas con discapacidad o la privacidad en el entorno digital".

"Un cuarto de siglo en el que también se han transformado el acceso a la profesión y el funcionamiento de la Justicia", ha destacado. Pese a esos cambios, Núñez ha subrayado la vigencia de los principios esenciales de la abogacía, desde la independencia y el secreto profesional hasta la responsabilidad de garantizar "una defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos".

En este sentido, ha sostenido que "no hay Estado de derecho sin jueces independientes, sin instituciones sólidas y sin leyes democráticas".

"Pero tampoco lo hay sin una abogacía libre, preparada y comprometida con la defensa de los derechos y las libertades", ha reivindicado.

Asimismo, la delegada de Gobierno ha puesto en valor "la función social" de una profesión cuya contribución trasciende "la defensa de los intereses particulares de cada cliente".

En este sentido, ha destacado el papel de los abogados para "someter los conflictos al Derecho, establecer límites al poder y evitar situaciones de indefensión".

Tras agradecer a los homenajeados sus 25 años de servicio al Estado de derecho, ha extendido el reconocimiento a sus familias y a quienes los han acompañado durante su trayectoria profesional.