El ICAM y el Consejo General del Notariado firman un convenio para reforzar la seguridad jurídica y la cooperación

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el decano del ICAM, Eugenio Ribón. - ICAM

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito un convenio marco de colaboración para reforzar la cooperación institucional y promover iniciativas conjuntas en ámbitos como la seguridad jurídica, la digitalización y la atención a la ciudadanía.

El acuerdo, firmado en Madrid por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio del Olmo, establece un marco de colaboración entre ambas corporaciones de derecho público, según ha informado el Colegio en un comunicado.

Según el ICAM, el convenio tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre la Abogacía y el Notariado y favorecer actuaciones coordinadas en ámbitos de interés común, como la seguridad jurídica preventiva, la mejora del servicio al ciudadano, la calidad profesional, la difusión de derechos y el impulso de herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito jurídico.

Asimismo, ambas instituciones han señalado que el acuerdo se enmarca en un contexto de transformación del sector legal, marcado por la digitalización de los servicios jurídicos y la necesidad de reforzar la confianza en las instituciones.

El convenio prevé la puesta en marcha de proyectos conjuntos, incluyendo la organización de actividades formativas y divulgativas, la elaboración de estudios e informes y el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la confianza de la ciudadanía en los servicios jurídicos.

También contempla explorar posibles sinergias en el uso de plataformas y aplicaciones informáticas para facilitar el acceso a información relevante para ciudadanos y empresas.

Por otro lado, el acuerdo abre la puerta a la celebración de jornadas, seminarios y mesas de trabajo, así como a la firma de futuros convenios específicos para el desarrollo de proyectos concretos de carácter técnico, organizativo o tecnológico.

El ICAM ha destacado además que la colaboración incluye iniciativas dirigidas a garantizar el correcto ejercicio profesional y la protección de los derechos de los ciudadanos, con especial atención al papel del abogado como garantía del derecho de defensa.

La firma del convenio se ha producido en el marco de una visita institucional de la Junta de Gobierno del ICAM a la sede del CGN, en la que también se han abordado cuestiones de interés común relacionadas con herramientas de prevención del blanqueo de capitales y plataformas estadísticas del ámbito notarial.