El ICAM cree que la actualización de baremos del Turno de Oficio anunciada requiere correcciones técnicas

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) - El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha valorado positivamente cualquier iniciativa que busque mejorar la retribución de los profesionales del Turno de Oficio, pero ha advertido de que el anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre la actualización de las bases de compensación económica requiere "correcciones técnicas imprescindibles para que la medida sea realmente aplicable en la práctica".

Según ha informado el Colegio en un comunicado, la actualización afecta a la abogacía madrileña en las actuaciones ante órganos centrales de la Administración de Justicia, como la Audiencia Nacional, y especialmente a los procedimientos penales de especial complejidad, al vincularlos con nuevos módulos y complementos.

El ICAM ha alertado de un "truco operativo" que, a su juicio, puede neutralizar el avance anunciado, ya que mientras el baremo mantenga el cómputo "por folios" en lugar de hacerlo "por acontecimientos", la compensación adicional será imposible de acreditar y cobrar.

El Colegio ha explicado que, en la práctica, los expedientes judiciales se organizan ahora en sistemas electrónicos por "acontecimientos", que pueden agrupar varios documentos y páginas, por lo que el cálculo de retribuciones por "cada mil folios" resulta inviable, incluso aunque el profesional cuente con certificación del Letrado de la Administración de Justicia.

Por ello, el ICAM ha reclamado una rectificación inmediata del enfoque anunciado para eliminar la referencia a "folios" y sustituirla por "acontecimientos", con cuantías ajustadas al expediente digital, o bien modificar el sistema informático para permitir un conteo verificable.

El diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, ha advertido de que "si no se adapta el baremo al funcionamiento real del expediente judicial electrónico, el incremento se queda en una medida declarativa, sin efectos económicos para quienes sostienen el Turno de Oficio".

El ICAM también ha considerado necesario matizar el anuncio ministerial sobre el reconocimiento reglamentario del derecho a la asistencia jurídica gratuita e inmediata a colectivos vulnerables, al recordar que esta previsión ya figura en el artículo 2.h) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo que no debe presentarse como una novedad, sino como el desarrollo reglamentario de un mandato legal vigente.

Del mismo modo, ha señalado que otras medidas incluidas en el anuncio, como la promoción de la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias (MASC), ya están contempladas en la Ley Orgánica 1/2025, por lo que el debate debería centrarse en su aplicación efectiva sin añadir cargas a los profesionales del Turno de Oficio.

En cuanto a los llamados "incentivos económicos" mencionados por el Ministerio, el Colegio ha subrayado que no se trata de incentivos "en sentido propio", sino de la actualización de módulos de pago y de la remuneración de actuaciones efectivamente realizadas que hoy no se abonan o lo hacen de forma insuficiente.

El ICAM ha reiterado que el Turno de Oficio no es un servicio accesorio, sino "una pieza esencial del Estado de Derecho", que garantiza el acceso a la Justicia de quienes no pueden costearla y protege a las personas más vulnerables. Por ello, ha asegurado que la abogacía de este servicio necesita "avances reales, baremos acreditables, pagos ajustados a la carga de trabajo y una normativa alineada con el expediente digital".

Asimismo, el Colegio ha celebrado que las mejoras se anuncien tras las protestas de letrados del Turno de Oficio en la Audiencia Nacional, movilización que el ICAM respaldó institucionalmente al advertir del riesgo de colapso de la justicia gratuita por la precariedad del servicio y la falta de medios.

El ICAM ha recordado que ya trasladó su preocupación a la Presidencia de la Audiencia Nacional tras la renuncia masiva de abogados, lo que llevó a que el propio órgano judicial expresara su inquietud. "Nos alegra que se empiece a reaccionar, pero ahora toca que la mejora sea efectiva. No se puede presentar como novedad lo que ya reconoce la ley ni mantener un sistema de cómputo desfasado que impida percibir compensaciones", ha concluido Mayllo.