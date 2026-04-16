El ICAM lanza la campaña 'Extranjería es Abogacía' para reforzar la visibilidad de la abogacía especializada

Archivo - Puerta de entrada de la Sede General de los Juzgados en Plaza de Castilla, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) - El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha la campaña 'Extranjería es Abogacía', con la que pretende reforzar la visibilidad de la abogacía especializada y trasladar a la ciudadanía la importancia de contar con asesoramiento jurídico cualificado en todo el proceso de regularización extraordinaria, ha informado el Colegio en un comunicado.

La campaña se lanza coincidiendo con la entrada en vigor del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, regulado por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.

Se trata una campaña "multimedia, divulgativa y de sensibilización", con presencia en redes sociales, un spot audiovisual, infografías explicativas y otros materiales informativos destinados a explicar de forma clara y accesible los elementos clave del nuevo proceso.

La campaña contará, además, con testimonios de abogados y abogadas de Extranjería, que aportarán su experiencia directa sobre la complejidad de estos procedimientos y sobre la relevancia de una asistencia letrada especializada.

Con ello, el ICAM señala que "busca no solo respaldar y poner en valor el trabajo de estos profesionales, sino también contribuir a que las personas afectadas identifiquen la importancia de acudir a especialistas para garantizar trámites seguros, rigurosos y con plenas garantías".

"El objetivo de esta campaña es doble: reconocer públicamente la labor de la abogacía de Extranjería y ofrecer a la ciudadanía información útil y comprensible en un momento de especial trascendencia", ha señalado Emilio Ramírez, diputado del ICAM responsable de extranjería.

"Queremos visibilizar que detrás de cada expediente hay derechos, garantías y situaciones personales complejas que requieren acompañamiento jurídico especializado" agrega.

Con esta nueva campaña, la institución reafirma su compromiso con la abogacía de Extranjería y con las personas extranjeras, recordando que solo a través de una asistencia letrada sólida pueden garantizarse procedimientos seguros, rigurosos y plenamente respetuosos con el marco legal.