El ICAM lanza una campaña para reivindicar el secreto profesional como garantía del derecho de defensa

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) - El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado la campaña 'Nuestro Secreto, tu Defensa', una acción de comunicación institucional que, con motivo del Día Internacional del Abogado, busca recordar que el secreto profesional no es un privilegio del abogado, sino una garantía esencial del derecho de defensa de todas las personas, ha indicado en un comunicado.

La campaña, diseñada para un despliegue continuado en redes sociales y canales digitales, parte de una idea central: si un ciudadano no puede hablar con total confianza con su abogada o abogado no podrá ser defendido en igualdad de condiciones y con todas las garantías.

En un contexto de intensa digitalización de la justicia y de debate público sobre los límites de la confidencialidad, el ICAM sitúa el secreto profesional en el centro de la conversación jurídica y social.

"El secreto profesional no es un blindaje para los abogados, es un escudo para los ciudadanos. Si una persona no puede hablar con total confianza con su abogada o su abogado, su derecho de defensa se vuelve una ficción. Con esta campaña queremos recordar que nuestro silencio profesional existe para proteger la voz de quien necesita justicia", ha subrayado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, con motivo de la presentación de la campaña.

La campaña pone el foco en las dos caras de este derecho: el "secreto" es la obligación de confidencialidad que asume la abogacía y la "defensa" es la protección efectiva del ciudadano, que necesita un espacio seguro para poder contar toda la verdad a su abogado.

La pieza gráfica principal muestra una carpeta de documentos sobre una mesa de despacho como metáfora de la protección que recubre todo lo que el cliente confía a su defensa.

La iniciativa se dirige tanto a la ciudadanía como a la abogacía ejerciente y de empresa, operadores jurídicos, instituciones y academia, con un tono pedagógico y accesible para explicar, sin tecnicismos, qué es el secreto profesional y por qué afecta directamente a cualquier persona.

DOS SPOTS Y UNA BATERÍA DE CONTENIDOS DIGITALES

La campaña se articula en torno a dos spots digitales y múltiples piezas derivadas para redes sociales. El primero, dirigido a la ciudadanía, presenta situaciones cotidianas -un despido, un conflicto familiar, un problema penal o empresarial- en las que la persona solo puede ser defendida si puede hablar con su abogado sin miedo a que esa conversación se filtre, se haga pública o se utilice en su contra, especialmente en un entorno digital donde la información es más vulnerable.

El segundo spot, en formato de timeline, repasa el trabajo desarrollado por el ICAM desde 2023 en defensa del secreto profesional: desde la presentación de enmiendas a la Ley del Derecho de Defensa, la respuesta institucional ante vulneraciones graves de la confidencialidad (como el caso del Fiscal General del Estado) o iniciativas en defensa del secreto profesional del abogado in-house o de aquellos que trabajan en el ámbito fiscal.

La campaña incluye además un media kit específico para colegiados, despachos, departamentos jurídicos y asociaciones, con materiales listos para su difusión.

Con esta iniciativa, la Junta de Gobierno del ICAM pone rostro comunicativo a una línea de trabajo institucional que lleva desarrollando de forma sostenida desde 2023 en defensa del secreto profesional, tanto en el orden interno como en los principales foros judiciales y normativos.

Según destaca el decano del ICAM: "La defensa del secreto profesional es un compromiso estratégico de esta Junta de Gobierno, incluido en nuestro programa, porque sin secreto profesional no hay derecho de defensa efectivo, y sin derecho de defensa no hay verdadero Estado de Derecho".

"Por eso lo estamos protegiendo en todos los frentes: en los tribunales, en el Congreso, en las instituciones europeas y en el ámbito de la justicia digital. Esta campaña busca explicar a la ciudadanía que no se trata de un privilegio gremial, sino de una garantía constitucional que todos debemos defender", agrega.