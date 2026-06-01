El ICAM y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España celebran este martes los 40 años del país en la UE

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyL) celebrarán este martes una jornada conmemorativa sobre los 40 años de España en la Unión Europea, ha informado el Colegio en un comunicado.

Se trata de un encuentro que reunirá a destacadas personalidades del ámbito jurídico, académico e institucional para reflexionar sobre el significado y las consecuencias de cuatro décadas de integración europea.

La jornada tendrá lugar entre las 9.30 y las 14 horas en la sede de la RAJyL y contará por parte del ICAM con la participación del decano, Eugenio Ribón, y la vicedecana, Isabel Winkels. La apertura institucional correrá a cargo del presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Luis María Cazorla.

Dirigido por el catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea, director general del Centro Universitario del ICAM (CUICAM) y académico de número de la RAJy, Ricardo Alonso, el programa incluye dos mesas de debate que abordarán, desde distintas perspectivas, el impacto de la adhesión española a las entonces Comunidades Europeas y los principales retos jurídicos e institucionales que afronta actualmente el proyecto europeo.

La primera mesa estará moderada por el expresidente del Tribunal Constitucional y académico de número de la RAJyL, Pedro González-Trevijano, y contará con la participación del catedrático de Filosofía del Derecho y exministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels; el catedrático de Derecho Administrativo y académico de número de la RAJyL, Tomás Ramón Fernández; la senior partner de Garrigues, Rosa Zarza; y el presidente de la RAJyL, Ricardo Alonso.

Tras una pausa-café, la segunda mesa reunirá a la abogada del Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el decano del ICAM, Eugenio Ribón; el catedrático de Derecho Internacional Público y académico de número de la RAJyL, Cástor Díaz Barrado; la exvicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y académica de número de la RAJyL, Rosario Silva de Lapuerta; y el presidente ejecutivo de Garrigues y académico de número de la RAJyL, Fernando Vives. El debate estará moderado por la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional y académica de número de la RAJyL, Encarnación Roca.

La jornada se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la RAJyL y el ICAM para impulsar actividades académicas, institucionales, culturales y formativas conjuntas, reforzando los vínculos entre ambas instituciones y promoviendo espacios de reflexión sobre los grandes desafíos jurídicos actuales.