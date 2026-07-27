ICAM recurre al TS la negativa del CGPJ a suspender plazos por los incendios y pide medidas cautelarísimas

Vista del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Durante la noche ha beneficiado el cambio de condiciones meteorológicas, con menos viento, mayor humedad y menos temperatura, aunque el fuego sigue activo - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado este lunes un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que descarta, por el momento, la adopción de medidas extraordinarias y la activación del protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia por los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y otras provincias.

Según ha informado el ICAM en un comunicado, junto al recurso ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas para evitar que, mientras se tramita el procedimiento, venzan plazos procesales, se celebren actuaciones judiciales o se produzcan efectos irreversibles para ciudadanos y profesionales afectados por la emergencia.

En este sentido, sostiene que obligar a cada afectado a acreditar de forma individual una situación de fuerza mayor traslada a la ciudadanía las consecuencias de "una emergencia colectiva" y puede provocar "respuestas distintas ante circunstancias similares".

Por todo ello, ha solicitado al Tribunal Supremo que declare que el acuerdo del CGPJ no es conforme a Derecho y que se adopten medidas organizativas extraordinarias, entre ellas la suspensión o reprogramación de señalamientos no urgentes y el establecimiento de criterios uniformes para resolver las incidencias derivadas de la situación de emergencia, manteniendo "las actuaciones urgentes e inaplazables".

RECLAMA LA SUSPENSIÓN DE LA EFICACIA DEL ACUERDO

Como medida cautelarísima, reclama la suspensión de la eficacia del acuerdo en lo relativo al rechazo de activar las medidas extraordinarias previstas en el protocolo de emergencias del CGPJ.

Subsidiariamente, ha solicitado que el Consejo realice una nueva valoración teniendo en cuenta no solo la apertura física de las sedes judiciales, sino también la incidencia de las evacuaciones, confinamientos y restricciones de movilidad sobre el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Asimismo, el Colegio subraya la diferencia de criterio con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha mantenido medidas extraordinarias ante la persistencia de evacuaciones y limitaciones de movilidad derivadas de los incendios en Castellón.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha defendido que el recurso del ICAM ante el Tribunal Supremo es "en defensa de la ciudadanía afectada por los incendios y de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva". "No estamos ante una reivindicación corporativa, sino ante la obligación de impedir que una emergencia de esta magnitud se traduzca en indefensión y pérdida irreversible de derechos", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado que es "una situación inédita para el derecho de defensa" porque si a un abogado cuyo despacho se encuentra en un territorio evacuado, arrasado o inaccesible, o a un ciudadano que lleva dos días acogido en un polideportivo con la misma ropa, no se le suspende un plazo procesal, "el sistema está fallando en lo más esencial".

Asimismo, ha advertido que agotarán todos los instrumentos jurídicos para defender a la ciudadanía. "La tutela judicial efectiva no puede depender del código postal, del órgano judicial que conozca del asunto ni de que cada ciudadano tenga que demostrar individualmente una situación de fuerza mayor que es pública, general y evidente", ha subrayado Ribón.

El ICAM ha recordado que el pasado sábado ya solicitó al Gobierno, al Consejo de Ministros, a la Comunidad de Madrid, al CGPJ y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la adopción de medidas extraordinarias para proteger a las personas afectadas por los incendios, entre ellas la suspensión de plazos procesales y administrativos y la reprogramación de señalamientos no urgentes.