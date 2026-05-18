El ICAM reúne 100 testimonios de afectados en vísperas de la votación parlamentaria sobre pensiones de los mutualistas

El ICAM reúne más 100 testimonios de afectados en vísperas de votación parlamentaria sobre pensiones de los mutualistas - ICAM

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reunido en vísperas de la votación parlamentaria sobre pensiones de los mutualistas más 100 testimonios de afectados, que alertan de "pensiones insuficientes, cotizaciones no reconocidas y décadas de ejercicio profesional sin una cobertura equiparable a la del sistema público", ha informado el Colegio en un comunicado.

Los testimonios reunidos dibujan una preocupación compartida: "pensiones que en algunos casos apenas alcanzan los 500 o 600 euros mensuales, años completos de aportaciones sin reflejo en el sistema público y el temor a que la futura regulación deje fuera a mutualistas con décadas de ejercicio profesional a sus espaldas".

Según el ICAM, ese es el retrato que emerge de los más de cien testimonios remitidos a través de "De abogado a diputado. Por una pasarela al RETA justa", la campaña impulsada ante la votación parlamentaria programada este miércoles sobre la futura regulación de la pasarela al RETA.

Los mensajes enviados por los mutualistas permiten reconstruir además la evolución de un sistema que durante décadas funcionó como alternativa legal al RETA para miles de abogados y cuya integración en el sistema público de protección social sigue hoy sin contar con un mecanismo general de reconocimiento o traslado de cotizaciones.

Muchos de los testimonios sitúan el origen del problema en el propio diseño histórico del sistema. "Cuando empecé ejercer la Mutualidad era de carácter obligatorio. Cuando se abrió la posibilidad de poderme dar de alta en autónomos ya llevaba pagando a la Mutualidad muchos años y me dijeron que si me pasaba al RETA perdía todo lo aportado y tenía que empezar desde 0", explica uno de los abogados participantes.

La misma idea aparece en numerosos relatos de profesionales que comenzaron a ejercer en los años noventa. "Me incorporé a la mutualidad en 1995 cuando era el régimen obligatorio", señala otra mutualista, que reclama que esas aportaciones sean tenidas en cuenta "conforme a lo realmente pagado". "Pago Mutualidad desde 1994. En ese momento era obligatorio", resume otra de las participantes, que explica cómo durante años asumió simultáneamente los costes del despacho, la colegiación o el transporte mientras ejercía por cuenta propia.

Otros testimonios reflejan trayectorias más complejas, frecuentes entre los mutualistas con carreras mixtas. "Los quince primeros años de ejercicio profesional fueron cotizando en la Mutualidad y, de no modificarse la situación, los quince años abonados a la Mutualidad no servirán para nada", resume una abogada que posteriormente pasó al sistema público.

Otra participante explica que, pese a llevar trabajando 33 años, "para la Seguridad Social solo tengo 20 años cotizados" porque estuvo adscrita sucesivamente "a un sistema u otro por imposición sin haber tenido capacidad de decisión".

DÉCADAS DE EJERCICIO Y TURNO DE OFICIO

Una parte importante de los testimonios procede además de abogados y abogadas vinculados durante décadas al Turno de Oficio. Muchos describen trayectorias prolongadas en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, combinando guardias y atención a colectivos vulnerables mientras cotizaban exclusivamente a través del sistema mutualista.

"Llevo ejerciendo desde el año 1986 y en marzo de este año hice 40 años de ejercicio profesional. Estoy en el Turno de Oficio desde hace más de 35 años", explica una de las letradas participantes.

"Cuando empecé a ejercer, la Mutualidad era de carácter obligatorio y además de pagar la Mutualidad tenía que pagar un seguro médico privado. Nunca di mi consentimiento a pasar a lo que ahora llaman Plan Universal, pero de la noche a la mañana pasé de tener una pensión digna a que me informaran de que mi pensión se reducía a 525euro cuando cumpla los 69 años", afirma.

"Llevo 43 años ejerciendo la Abogacía y en el Turno de Oficio ininterrumpidamente, también estuve en Asistencia al Detenido durante 20 años", relata otra mutualista. "En este tiempo, he atendido a miles de personas solucionando sus problemas con mayor diligencia, dedicación y entrega de la que he sido capaz, realizando de esta manera una gran labor social".

En varios de los testimonios aparece también la sensación de haber desarrollado durante décadas una actividad esencial para el funcionamiento del sistema de Justicia sin haber generado una protección equivalente a la del sistema público.

"Durante estos 43 años de ejercicio en Turno de Oficio, prestando servicios para el Estado y comunidad autónoma, no hemos recibido más que una 'ridícula compensación económica'", señala otra de las afectadas.