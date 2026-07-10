El ICAM rinde homenaje a la abogacía de oficio en los autobuses de la EMT para celebrar el Día de la Justicia Gratuita

El consejero delegado de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente; el decano del ICAM, Eugenio Ribón; y el diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, junto a uno de los autobuses rotulados con la campaña en Plaza de Castilla. - EUROPA PRESS

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha estrenado este viernes una campaña en homenaje al Turno de Oficio en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid para conmemorar el 30º aniversario de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en vísperas del Día de la Justicia Gratuita (12 de julio).

En un acto frente a la sede judicial de Plaza de Castilla, el decano del ICAM, Eugenio Ribón; el diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo; y el consejero delegado de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, han presentado uno de los autobuses rotulados con la campaña, que posteriormente realizará un trayecto especial hasta la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid, en la calle Serrano, 9.

En ese recorrido participarán Eugenio Ribón y Juan Manuel Mayllo junto a distintos representantes de la abogacía de oficio, en una acción simbólica que conectará dos espacios "clave" para la justicia gratuita en Madrid.

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía el valor social del Turno de Oficio y reconocer la labor de miles de abogados que cada día hacen efectivo el derecho de defensa de quienes no pueden costearse asistencia letrada.

La campaña permanecerá activa durante el verano en algunas de las líneas de la EMT más emblemáticas, con el objetivo de llevar al espacio público un "mensaje de reconocimiento" a la abogacía de oficio y de defensa de un servicio público "esencial" para una justicia "accesible, igualitaria y efectiva".

Durante el acto, Alfonso Sánchez ha asegurado que para la compañía municipal es "un verdadero placer" colaborar con el Colegio de la Abogacía de Madrid en la campaña de difusión del turno de oficio y la justicia gratuita, que recorrerá la capital a través de autobuses vinilados.

Asimismo, ha subrayado que los autobuses de la EMT son "el mejor escaparate" para dar visibilidad a esta iniciativa, al recordar que más de 1,8 millones de personas utilizan diariamente este medio de transporte en Madrid, y ha incidido en que el transporte público facilita el acceso de los ciudadanos a los juzgados, así como al trabajo, los estudios o el ocio, favoreciendo así el ejercicio efectivo de sus derechos.

UN SERVICIO QUE "NO SE DETIENE"

Por su parte, Ribón ha puesto en valor la abogacía de oficio, un servicio que "no se detiene", que "está siempre que se le necesita", que "llega donde muchas veces no llegaría ningún otro derecho y responde cuando la justicia no puede esperar".

"Los 365 días del año y las 24 horas del día siempre hay un abogado de oficio dispuesto a asistir a aquellos a quienes más lo necesitan, y no descansan porque los derechos no tienen horario. No descansan porque una detención puede producirse de madrugada, una víctima puede necesitar una asistencia en cualquier momento o una persona vulnerable necesitar orientación urgente en cualquier momento del día y del año. Y cuando eso ocurre, ahí siempre está la abogacía de oficio", ha manifestado.