Ospina Abogados.- Los agentes del ariete se preguntan si la desobediencia a la autoridad es diferente en el barrio de Salamanca

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra dos de los agentes de la Policía Nacional que accedieron con un ariete en un piso de la calle Lagasca de la capital ha quedado este lunes visto para sentencia con la última palabra de los acusados en la que han puesto en duda si la desobediencia reiterada a la autoridad es diferente en los barrios de Salamanca y Carabanchel.

El tribunal entregará mañana al jurado popular el objeto del veredicto sobre el que deberán pronunciarse en relación a lo sucedido en la madrugada del 21 de marzo de 2021 y dirimir si los agentes incurrieron en un delito de allanamiento de morada o cumplieron con la legalidad.

El visionado de las grabaciones llevó la semana pasada a la acusación particular a retirar la imputación a cuatro de los agentes, al igual que a la fiscal que eximió a los seis. Tras este cambio penal, estos policías se levantaron del banquillo y quedarán libres de responsabilidad penal.

La acusación mantuvo la imputación al subinspector al mando del operativo policial y a otro subordinado por un delito de allanamiento de morada, por el que pide dos años y seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación.

En su turno, el jefe del operativo ha censurado que el abogado que defiende al inquilino "confunda la inviolabilidad domiciliaria con la impunidad domiciliaria". Además, ha señalado que si le consideran culpable de allanamiento de morada no quiere ser policía.

"Si me creen culpable, si no voy a poder usar las herramientas legales que hay por miedo, para eso no quiero ser policía, porque soy policía para defender a los ciudadanos", ha subrayado el procesado, insistiendo en que su intención es siempre "hacer cumplir la ley con las herramientas legales que tenga".

Su compañero y también acusado ha mostrado su indignación por estar en el banquillo de los acusados por hacer "solo su trabajo" cumpliendo la legalidad, lo que hizo "antes, durante y después de la pandemia".

Antes de concluir su intervención, el agente se ha preguntado si "las leyes son iguales para todos" y ha planteado si "la desobediencia reiterada a la autoridad es diferente en los barrios de Salamanca y Carabanchel".