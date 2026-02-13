Ospina Abogados.- Iberian Lawyer distingue a Ospina Abogados como mejor despacho penalista en práctica laboral

Juango Ospina y Beatriz Uriarte - OSPINA ABOGADOS

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El despacho Ospina Abogados, con su sede principal en Madrid, ha sido reconocido como mejor despacho penalista en práctica laboral delitos contra los trabajadores durante la celebración de la gala de los Premios de la Abogacía Ibérica, organizada por Iberian Lawyer en el Hotel VP Madroño.

La ceremonia reunió a despachos, directivos y profesionales del ámbito legal de España y Portugal en una velada marcada por el "reconocimiento a la excelencia en el ejercicio del Derecho, donde Ceca Magán, EY Abogados y Ospina Abogados se consolidaron como algunos de los grandes triunfadores de la noche".

"El evento congregó este jueves a representantes de las principales firmas y asesorías jurídicas del mercado ibérico en un ambiente de celebración y networking", han destacado desde el despacho.

Inciden en que estos galardones, impulsados por la publicación especializada Iberian Lawyer, se han convertido "en una de las citas más relevantes del calendario jurídico, al premiar el trabajo desarrollado durante el último año en distintas áreas de práctica, con criterios que valoran la complejidad de los asuntos, el impacto de los proyectos y la trayectoria profesional".

En esta edición, el protagonismo recayó en firmas como Ceca Magán, EY y Ospina Abogados, "que lograron destacar en diferentes categorías gracias a su actividad reciente y su posicionamiento dentro del sector".

La firma Ceca Magán, 'Law Firm of the Year', demostró "el peso de sus más de cinco décadas de trayectoria y una estructura consolidada a nivel nacional, continúa reforzando su presencia en el panorama jurídico empresarial español, donde figura entre los despachos de referencia por volumen de negocio y crecimiento sostenido".

Por su parte, EY Abogados volvió a confirmar "su fortaleza en el ámbito del asesoramiento jurídico y laboral, en un año especialmente competitivo en el que numerosas firmas optaban a los galardones".