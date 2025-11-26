Pérez-Llorca.- VÍDEO: Mazón acudirá este jueves al debate de investidura y el Consell dice que ya "ha dado sus explicaciones"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, durante el acto de entrega de los Premios Isabel Ferrer 2025, en el Palau de la Generalitat, a 7 de marzo de 2025, en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Camarero ve "nervioso" al PSPV pero evita contestar a si el todavía 'president' debería dejar su acta en Les Corts

VALENCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha confirmado que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, acudirá al debate de investidura que se celebrará este jueves en Les Corts con Juanfran Pérez Llorca como candidato a sucederle al frente del gobierno valenciano.

Así lo ha señalado este miércoles en la rueda de prensa posterior al que previsiblemente ha sido el último pleno del Consell con Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat.

Sobre las diferentes versiones de la hora de llegada de Mazón al Palau de la Generalitat, Camarero ha defendido que Mazón "ha dado sus explicaciones desde hace muchos meses", por ejemplo en las comisiones de investigación sobre la dana de Les Corts y del Congreso. "Por lo tanto, no soy yo la que tiene que ampliar ni que dar cuenta de estas explicaciones", ha zanjado.

Preguntada por si, tras las últimas informaciones publicadas sobre los movimientos de Mazón en la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024, ella pondría "la mano en el fuego" por el 'president', ha asegurado que ella no hace "valoraciones personales". "Porque aquí me tienen como portavoz del Consell, por lo tanto, mis valoraciones personales son personales", ha indicado.

Por otro lado, cuestionada por las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en las que ha acusado al Consell "entero" y "a todos y cada uno de los miembros del PP" de "encubrir" a Mazón "durante un año" para "sostener una mentira" sobre lo que hizo la tarde del 29O, ha afeado a la dirigente socialista que utilice su puesto como "delegada sanchista".

CARGA CONTRA BERNABÉ

Frente a ello, ha reivindicado que el gobierno valenciano "durante el último año todo nos hemos dedicado a la reconstrucción, a la recuperación, a esa ingente labor" y ha considerado que Bernabé "podía haber utilizado ese puesto para reivindicar al Gobierno de España esas ayudas que nunca han llegado" o el extra FLA "que por primera vez después de 12 años no han llegado".

También, ha apuntado, para "reivindicar esas ayudas que todavía siguen pendientes" y ha hecho hincapié en "las 33.000 familias valencianas que siguen sin recibir las ayudas directas del Gobierno de España por un valor de 550 millones de euros": "Podía haber utilizado ese puesto como delegada sanchista para traer todo lo que se necesitó las primeras horas de la tragedia en lugar de criticar y utilizar políticamente su puesto".

"Los delegados del Gobierno están para representar al Gobierno, en este caso al Gobierno de Sánchez en la Comunitat. Si ella considera que su representación como delegada de Sánchez es no haber cumplido con todas estas reivindicaciones, pues cada uno sabrá lo que ha hecho. Nosotros nos hemos dedicado, nos hemos empeñado y nos hemos dejado la piel por ayudar a los afectados de las zonas dana, que era, ha sido y va a seguir siendo nuestra prioridad", ha argumentado.

EN EL PSPV ESTÁN "NERVIOSOS"

Por otro lado, después de que el PSPV haya exigido este miércoles al PP que deje de "encubrir" a Mazón y le fuerce a dejar el acta de diputado autonómico para dejar de estar aforado, Susana Camarero ha considerado que a los socialistas "se les ve nerviosos" en las últimas semanas y días, pero ha evitado contestar a si el todavía 'president' debería dejar el acta.

"Mañana tenemos un debate de investidura que parece que no les viene especialmente bien al PSPV y están especialmente nerviosos porque, mientras unos estamos en la reconstrucción, en dar normalidad y aplicar el sentido común y la responsabilidad para continuar con esa gestión de la reconstrucción, otros están permanentemente en la crítica", ha subrayado.

A su juicio, los socialistas "tienen ese nerviosismo porque están viendo que esa utilización política de la tragedia que llevan más de un año realizando no les está saliendo como ellos consideraban y, por lo tanto, se les ve nerviosos". Ante esta situación, ha instado al PSPV a que "ayude" al Consell y "especialmente" a los afectados por la dana para "continuar con esa labor de reconstrucción imprescindible".

Por tanto, ha reclamado a los socialistas que dejen de "intentar utilizar esta tragedia con fines partidistas y que, de una vez por todas, arrimasen el hombro para ayudarnos en la reconstrucción". En este punto, ha reivindicado que "más del 50%" de las medidas del Plan Endavant "están ya gestionadas y ejecutadas". "Vamos a continuar con la reconstrucción", ha recalcado.

Además, ha expresado su deseo de que el PSPV "inste al Gobierno de España a poner de su parte" en "lo que tiene que ver con la reconstrucción". "Ojalá, de verdad, algún día exista esa comisión mixta que sigue negando el Gobierno, ojalá algún día haya esa responsabilidad por parte del Partido Socialista y del PSPV para trabajar de la mano en la reconstrucción, porque es lo que esperan los valencianos", ha zanjado.

CARGA TAMBIÉN CONTRA RUFIÁN

Y sobre las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha augurado que el PP valenciano acabará "asesinando" a Mazón, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell ha rechazado "hacer declaraciones" al respecto sobre un parlamentario "que se dedica a hablar desde la distancia".

"Me hubiera gustado poderle preguntar a Rufián, que no vino a la comisión de lunes --en el Congreso-- y delegó en una compañera, cuántas veces ha pisado València y qué le ha preocupado a València, más allá de utilizarla para esos cortes televisivos que hace de vez en cuando. Por lo tanto, sobre este señor no tengo nada que decir", ha zanjado.

"SE HA VISTO UNA FORMA DISTINTA DE TRABAJAR"

Finalmente, a modo de balance de la legislatura, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell ha reivindicado que la de Carlos Mazón ha sido la "del cambio, donde se ha visto una forma distinta de trabajar, donde se ha aparcado la ideología y los valencianos se han puesto en el centro de nuestra acción", ha aseverado.

Asimismo, ha considerado "obvio que cuando comenzó la legislatura del cambio, la que eligieron los valencianos en las urnas en mayo de 2023, nadie sospechaba que esta comunidad iba a sufrir la mayor catástrofe natural que ninguna ha sufrido en su historia". "La dana ha cambiado todo, nos ha cambiado a todos y ha cambiado la gestión", ha afirmado.

De hecho, ha señalado que durante el último año la reconstrucción ha estado en el día a día del Consell y ha supuesto "una gestión ingente por parte del gobierno valenciano, que se ha dejado la piel del primero al último de los miembros del Consell, empezando por el presidente Mazón, para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas, una reconstrucción que ya está avanzando a marchas forzadas".

Así, ha resaltado "incluso en funciones" están trayendo al Consell numerosas cuestiones que tienen que ver con la reconstrucción". "Todos los plenos aprobamos ayudas y seguimos", ha reivindicado. Todo ello, ha insistido, sin contar "con ninguna ayuda" por parte del Gobierno de España, al que ha acusado de no trasladar "ni un solo euro de ayuda directa para la reconstrucción".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1031056/1/mazon-acudira-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06