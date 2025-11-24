Pérez-Llorca.- VÍDEO: Vox rechaza un acuerdo por escrito con Pérez Llorca en Valencia e insiste en retener su apoyo hasta escucharle

El síndic del grupo popular en las Corts Valencianes y secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a su salida del juzgado de Catarroja para declarar en el juicio por la dana, a 21 de noviembre de 2025, en Catarroja, Valen - Jorge Gil - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Vox no quiere un acuerdo por escrito con Juanfran Pérez Llorca porque "no sirve para absolutamente nada" e insiste en retener el respaldo a su investidura hasta escuchar su discurso el jueves, alegando que tiene que ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que el candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana asume con los ciudadanos.

Los de Santiago Abascal ya habían avisado de que apurarían hasta el último momento el apoyo a Pérez Llorca, fundamental para que pueda sustituir a Carlos Mazón al frente del Ejecutivo autonómico, para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha señalado este lunes que "lo que hace falta es escuchar" al candidato, prometiendo que Vox "va a estar muy atento" a sus palabras y "esperan que todo vaya bien". Fúster se ha centrado en la construcción de infraestructuras para que la tragedia "no vuelva a ocurrir", esto es presas y diques, y ha garantizado el apoyo de Vox si lo ven "nítido y cristalino".

Así, rechaza firmar un acuerdo con los 'populares' porque les han "engañado muchas veces" y "no sirve para absolutamente nada". "Hemos aprendido a bofetadas que es papel mojado, queremos ver, aunque ya tenemos una impresión, lo que dice a los valencianos, por eso esperamos a su discurso de investidura", ha explicado el portavoz nacional, que le ha advertido sobre "pastelear" o "adoptar posiciones bipartidistas". En ese caso, según ha dicho, Vox votaría que no.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1029914/1/vox-rechaza-ac...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06