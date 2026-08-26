El TSJC anula multas por más de 500.000 euros a Cabify y otras VTC por un error de la Generalitat

Archivo - Coche de Cabify con el emblema de la nueva campaña que ha lanzado en el centro de Barcelona, a 22 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). La nueva campaña de Cabify recoge mensajes como "El tot inclòs no inclou Barcelona" o "Moltes bo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado seis actas de sanción por un valor total de 547.520 euros a Cabify y tres de sus socios en los VTC por una presunta cesión ilegal de trabajadores, han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado este miércoles 'El Periódico', el TSJC les exime de atender a las sanciones, que Inspección de Trabajo les notificó en marzo de 2021, porque la Generalitat tardó 17 días más de lo permitido por ley en remitir las actas infractoras y el fin del expediente sancionador a las compañías.

Fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo, órgano responsable de Inspección del Trabajo, han declarado a Europa Press que disponen de la sentencia y la están estudiando.