VÍDEO:Morant exige a Mazón que no utilice caso Koldo de "salvavidas" y PP replica que Cerdán evitó que fuera a primarias

La ministra asegura que no hay "miedo" en el PSOE de que la presunta corrupción "vaya más allá de estos tres sinvergüenzas"

VALENCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que no utilice el 'caso Koldo' como el "salvavidas" de su gestión de la dana, mientras el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha recordado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán --en prisión preventiva por este caso-- fue el "salvavidas" de Morant al "arreglarle el tema de las primarias".

Así se han pronunciado ambos, en declaraciones a los medios en el ficus de Les Corts, después de que el Tribunal Supremo (TS) ordenara el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el 'caso Koldo', y en vista al Comité Federal del PSOE de este sábado tras la dimisión del ex 'número tres' de los socialistas.

Preguntada por si espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie más medidas este sábado, Morant ha reiterado la "estupefacción, dolor e indignación" de los socialistas con este caso y con "una imagen que nadie querría haber visto de un secretario de Organización entrando a la cárcel". También ha vuelto a destacar que Cerdán fue "destituido de todas sus responsabilidades a las horas de que hubiera indicios", así como las "nuevas auditorías" que encargará el PSOE.

El objetivo, ha subrayado, es que "no haya ninguna duda de que el partido no se ha beneficiado de esta financiación, sino que han sido estas personas las que han tenido una mala actuación y un aprovechamiento personal". "Nosotros no tenemos un M. Rajoy ni vamos dopados a campañas electorales pagadas con dinero en B", ha abundado.

Tras pedir "perdón por entrar en el 'y tú más'", ha sostenido que "no es comparable la Gürtel y un M. Rajoy que gobernaba y cobraba todos los meses en B" con el actual Ejecutivo, del que ella forma parte. "Y yo no cobro nada en B ni del partido. Justo lo contrario: los socialistas donamos dinero al partido", ha defendido.

"Que sepa la gente que no somos iguales, que nos repugna, nos enfada lo que estamos viendo, y que sepa la gente que no vamos a parar", ha insistido, para destacar la comisión de investigación al respecto propuesta por el PSOE en el Congreso.

Cuestionada por si teme que se conozcan nuevas grabaciones que impliquen al PSOE en el caso o que apunten a una posible financiación ilegal en el partido, Morant ha cargado contra Cerdán y el exsecretario de Organización José Luis Ábalos como "el ejemplo de la avaricia y de aquellos que roban para sí mismos", al tiempo que ha subrayado que "no representan al Partido Socialista".

"No hay miedo a que esto escale más allá de estos tres sinvergüenzas", ha dicho, y ha asegurado que "este gobierno está siendo bueno para la mayoría ciudadana" con logros como las cifras récord de empleo.

PROMETE UN "PUNTO DE INFLEXIÓN" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Respecto a si este caso supone una especie de fin de ciclo para el Gobierno y para el PSOE, la ministra ha reiterado que les produce "dolor y mucho rechazo" y que están tomando "muchas medidas que van a suponer un punto de inflexión" en materia de corrupción.

Y ha afirmado que hace "toda la autocrítica" posible, como también han pedido "disculpas a la ciudadanía" y tomarán "decisiones con absoluta contundencia": "Si esto va a más e implica a más personas, continuaremos tomando decisiones con la misma contundencia. Aplicaremos internamente todas las medidas necesarias para garantizar a la ciudadanía que el PSOE ha aprendido la lección".

En cualquier caso, Morant ha hecho hincapié en que "todo esto no puede tapar a un PP valenciano que está sosteniendo a una persona que lleva 228 muertos a la espalda", en alusión a Mazón y a su gestión de la dana: "No me produciría nada más dolor que este caso fuera también un salvavidas de Mazón, que no se puede esconder detrás de lo que está pasando para no asumir su responsabilidad".

Ha vuelto a apuntar a Vox como "salvavidas de Mazón" y ha criticado las declaraciones del vicepresidente segundo y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, diciendo que "teníamos que averiguar qué había que hacer cuando hubiera una alerta roja". "No vivimos en un país en vías de desarrollo, sino en una comunidad que tiene sus protocolos de emergencias. Aquí lo que ha fallado son ellos", ha recalcado, y se ha mostrado preocupada al escuchar "insinuaciones de que lo que falla es el sistema".

Y ha enfatizado: "El sistema no falla. Si no están preparados para asumir la responsabilidad que supone ser presidente o ser el Consell, que cojan la puerta y que se vayan (...) Esta gente parece que se esté yendo de vacaciones y el verano para un gobierno no son vacaciones (...). Yo no me fío de alguien que estuvo en el bar que esté a la altura de las circunstancias de este país".

"CERDÁN ES UN PROBLEMA DEL PSOE"

Por su parte, el síndic 'popular' y secretario general del PPCV ha subrayado que le sorprenden las declaraciones de Morant cuando "ella utilizó a Santos Cerdán para que le arreglase el tema de las primarias y no tener aquí votaciones".

"Santos Cerdán es un problema del Partido Socialista", ha recalcado, y ha ironizado preguntándose si el exsecretario "no hablaba con nadie" o "era mudo". Es algo que no se cree en base a su experiencia en cargos orgánicos en el PPCV.

Pérez Llorca ha dicho que es "curioso" que en el PSOE "ahora renieguen de Cerdán, y que sobre todo renieguen personas como Morant que lo utilizó para poder ser secretaria general de los socialistas valencianos" al evitar enfrentarse a primarias.

